Orlen podpisał umowę na projekt rektorów SMR w Polsce

Konsorcjum PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisało umowę z kanadyjskim Ontario Power Generation i amerykańskim Tennessee Valley Authority. Obie firmy są pionierami rozwoju technologii SMR na swoich rynkach. Stroną umowy jest także GE Hitachi.

Orlen i Synthos z umową na rozwój SMR-ów

„Umowa podpisana przez Synthos Green Energy, z którą PKN ORLEN prowadzi budowę floty reaktorów SMR, umożliwi uzyskanie projektu uwzględniającego europejskie oraz polskie standardy i w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce reaktorze SMR. Dodatkowo projekt będzie miał zastosowanie przy kolejnych inwestycjach i znacznie usprawni cały proces oraz obniży koszty budowy floty reaktorów BWRX-300. W Polsce wyłączność na budowę reaktorów w tej technologii posiada spółka ORLEN Synthos Green Energy” – czytamy w komunikacie PKN Orlen.

– Zawiązana współpraca dowodzi, że nasze plany dotyczące wdrożenia technologii małego atomu w Polsce są realne. To ważny krok na drodze do budowy całej floty reaktorów, jakie zamierzamy stworzyć razem z naszym partnerem w ramach spółki ORLEN Synthos Green Energy. Dzięki temu jeszcze w tej dekadzie stabilna energia popłynie do polskiego przemysłu i do polskich gospodarstw domowych. Każdy kolejny SMR będzie wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a mówimy tu o całkowicie bezpiecznym, a do tego niskoemisyjnym źródle energii – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

– Pierwszy raz w historii prywatna polska firma inwestuje w projekt elektrowni jądrowej. Robimy to, ponieważ najnowocześniejsza technologia modułowa GE Hitachi jest po prostu idealna do dekarbonizacji produkcji energii i ciepła w Polsce, a także dla naszych innych zeroemisyjnych projektów w Wielkiej Brytanii i całej Europie Środkowej – mówi Rafał Kasprów, Prezes Zarządu Synthos Green Energy.

Inwestycja w SMR na ponad 400 mln dolarów

W ramach podpisanej w obecności ambasadora Polski w USA Marka Magierowskiego umowy, firmy zadeklarowały inwestycję kwoty przekraczającej łącznie 400 milionów dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na opracowanie technologii małych reaktorów modułowych, które finalnie zostaną zainstalowane w Polsce.

Przygotowany zostanie projekt uniwersalnej części elektrowni (standard design) z reaktorem BWRX-300 oraz szczegółowe projekty wykonawcze (detailed design) m.in. dla budynku reaktora wraz ze znajdującymi się wewnątrz urządzeniami, wliczając reaktor. Prace nad podpisaniem umowy trwały od wiosny 2020 roku.

