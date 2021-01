385 km nowych dróg dostaną kierowcy w 2021 roku. Oto ich lista

– Rok 2021 przyniesie wiele dobrych wiadomości dla kierowców. Polska sieć komunikacyjna powiększy się o kolejne setki kilometrów dróg szybkiego ruchu. Koronawirus nie zatrzymał polskich budów i toczą się one w każdym regionie naszego kraju. Łączymy odcinki polskich dróg w spójną sieć komunikacyjną – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – Kierowcy otrzymają do dyspozycji kilkaset kilometrów nowych tras, zarówno o lokalnym, jak i o międzynarodowym znaczeniu – dodaje Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wiele ważnych tras oddanych w przyszłym roku

W 2020 roku GDDKiA oddała do ruchu w sumie 137,8 km dróg. Pod tym względem kolejny rok jawi się lepiej. Dyrekcja zakłada, że do końca grudnia 2021 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych.

Wśród nich znajdzie się wiele kluczowych inwestycji, jak tunel na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW), którego oddanie połączy obie części obwodnicy, poprawiając warunki podróży zarówno mieszkańcom stolicy i okolicznych miejscowości, jak i osobom przejeżdżającym przez Warszawę na linii wschód – zachód.

Na budowanej autostradzie A1 Tuszyn – Częstochowa GDDKiA zamierza oddać do ruchu trzy odcinki trasy. Docelowo mają tam być dostępne po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Dyrekcja planuje również oddanie odcinka innej, niezwykle ważnej dla województwa śląskiego inwestycji – niemal 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S1.

W przyszłym roku warunki jazdy poprawione zostaną m.in. na planowanych do oddania odcinkach dróg ekspresowych S3, S7, S19 (Via Carpatia) czy S61 (Via Baltica), które nie tylko usprawnią transport w granicach Polski, ale stanowić będą również ważne części tras o znaczeniu międzynarodowym.

Nowe autostrady 2021

W 2021 r. GDDKiA planuje oddanie łącznie 39,6 km autostrad:

A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe (15,9 km),



A1 Kamieńsk – Radomsko (16,7 km),



A1 Radomsko – granica woj. łódzkiego i śląskiego (7 km).



308,2 km dróg ekspresowych:

S1 Pyrzowice – Podwarpie, III etap (9,7 km),



S2 Puławska – Warszawa Wilanów (4,6 km),



S3 Brzozowo – Miękowo (22,1 km),



S3 Miękowo – Rzęśnica (4 km),



S3 Kaźmierzów – Lubin Północ (14,4 km),



S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ (9,7 km),



S7 Mława – Strzegowo (21,5 km),GDDKiA



S7 Strzegowo – Pieńki (22 km),



S7 Pieńki – Płońsk (13,8 km),



S7 Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca (7,9 km),



S7 Szczepanowice – Widoma (13,1 km),



S11 obwodnica Kępna (6,8 km),



S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (9,6 km),



S19 Lublin – Niedrzwica Duża (11,9 km),



S19 obwodnica Kraśnika (9,6 km),



S19 Kraśnik – Janów Lubelski (18,1 km),



S19 obwodnica Janowa Lubelskiego (6,4 km),



S19 Janów Lubelski – Lasy Janowskie (8,3 km),



S19 Lasy Janowskie – Zdziary (9,5 km),



S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (6,5 km),



S61 Śniadowo – Łomża Południe (17 km),



S61 Łomża Południe – Łomża Zachód (7,2 km),



S61 Kolno – Stawiski (16,4 km),



S61 Stawiski - początek obwodnicy Szczuczyna (18 km),



S61 Wysokie – Raczki (20,2 km),

37,7 km pozostałych dróg krajowych:

obwodnica Myśliborza w ciągu DK26 (3,4 km),



obwodnica Niemodlina w ciągu DK46 (11,5 km),



obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (15,2 km),



obwodnica Łańcuta w ciągu DK94 (5,8 km),



wiadukt w Legionowie w ciągu DK61 (1,8 km).



