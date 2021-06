Z Warszawy do Łodzi w 45 minut. Morawiecki: Symbol przełamania niemożności

Premier Mateusz Morawiecki, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała i prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Mikołaj Wild wzięli udział w konferencji prasowej na placu budowy kolei dużych prędkości na dworcu Warszawa Zachodnia.

Z Warszawy do Łodzi w 45 minut

Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-CPK-Łódź ma liczyć 140 km. Połączy dworce Warszawa Zachodnia i Łódź Fabryczna. Jej budowa ma zostać zakończona w 2027 roku, czyli w tym samym czasie, kiedy ma się zakończyć budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Pociągi z pasażerami będą jeździły z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie” – czytamy w komunikacie spółki.

– Ten plac budowy jest też symbolem przełamania niemożności. To praca, która będzie służyła nam jeszcze wiele lat i będzie wzmacniać potencjał rozwojowy Polski, a to główne zadanie Polskiego Ładu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki inwestycji przejazd z centrum Warszawy do centrum Łodzi ma zająć 45 minut, a ze stolicy do Centralnego Portu Komunikacyjnego tylko 15 minut.

– Dzisiaj w tym miejscu rozpoczynamy nowy etap historii transportu kolejowego w Polsce. Dziesiątki miliardów są inwestowane w infrastrukturę kolejową, w podtrzymanie dotychczasowych linii i zwiększenie ich możliwości – powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

– To wieloletni wysiłek inwestycyjny. To plan, który realizujemy od 2015 roku, to inwestycje drogowe na drogach krajowych i samorządowych. Z tej stacji początek bierze nowa jakość i linia kolejowa Warszawa-CPK-Łódź – dodał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Nawet 1800 km nowych tras

Całość projektów kolejowych związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym to około 1800 km nowych linii, których budowa ma być zakończona do 2034 roku. Dzięki temu ma powstać 12 nowych tras kolejowych.

