Koniec drążenia. Ledwo tydzień temu Andrzej Duda wizytował przekop pod Świną

„Dzisiaj, 19 września 2021, o godz. 15.03 Wyspiarka przewierciła betonową ścianę komory odbiorczej na wyspie Wolin. Zadanie wykonała” – poinformował na Facebooku prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Wyspiarka to wyprodukowana w Chinach i przetransportowana do Świnoujścia w częściach maszyna TBM (tunnel boring machine), która została zmontowana w komorze startowej na wyspie Uznam i rozpoczęła drążenie tunelu na początku marca 2021 roku. Waży ponad 3 tys. ton, ma długość 105 m i średnicę 13,4 m.

Teraz maszyna zostanie wprowadzona do komory odbiorczej. Będzie to wieloetapowy proces. Aktualnie komora, dla wyrównania ciśnienia podczas wejścia tarczy do komory, jest zalana wodą. Po wprowadzeniu TBM do komory, maszyna będzie stopniowo (przez ok. dwa miesiące) demontowana.

Zakończenie drążenia oznacza zakończenie kluczowego etapu prac, ale wciąż wiele jest do wykonania. Wkrótce rozpocząć się mają pierwsze prace związane z montażem konstrukcji wewnętrznych. Kolejne zadania mają obejmować instalacje wewnętrzne, systemy monitoringu, wentylacji, przeciwpożarowe oraz roboty wykończeniowe.

Prace do jesieni 2022 roku

Tunel pod Świną będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce: będzie liczył 1780 metrów długości. W tunelu powstanie dwupasmowa jezdnia, a pod nią zlokalizowana zostanie galeria ewakuacyjna.

Przeprawa łącząca dwie części miasta w Świnoujściu ma zostać oddana do użytku jesienią 2022 roku.

Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.

Miasto na wyspach

Na zakończenie prac czekają mieszkańcy Świnoujścia, którzy nie będą już musieli korzystać z promu, by wydostać się z miasta. Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin, rozdzielone rzeką Świną. Ma być szybciej (przeprawy promowe nie posiadają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom) i bardziej pewnie, bo tunelem będzie można podróżować niezależnie od warunków atmosferycznych, czego nie można powiedzieć o przeprawie promowej.

Świnoujście leży na 3 dużych wyspach: Uznam, Wolin, Karsibór oraz 44 małych, niezamieszkanych wysepkach. Centrum administracyjno-usługowe znajduje się na wyspie Uznam, gdzie mieszka 80 proc. mieszkańców gminy.

