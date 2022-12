Rząd przyjął program o wartości 294 mld zł. Premier: To nasze oczko w głowie

– Mam przyjemność przedstawić nowy, przyjęty na Radzie Ministrów krajowy program budowy dróg, dróg ekspresowych i autostrad. Podkreślę bardzo wyraźnie: jest to program, który ma finansowanie na wszystkie założone odcinki – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. W jego ramach wybudowanych zostanie ok. 2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad.

Nowe inwestycje drogowe. Premier: Największy w historii program

Są to m.in. droga S5 od Grudziądza do Ostródy, „duża” obwodnica Warszawy – S50. – To droga, która dla Środkowego Pomorza, Wielkopolski, aż po Śląsk ma ogromne znaczenie, droga S11, droga z dawna oczekiwana. Jest znany przebieg i jest dopasowane finansowane. To także droga S10 od Szczecina do Warszawy przez Wałcz, później Bydgoszcz, Toruń i Płock – wyliczał premier.

– To największy w historii Polski krajowy program budowy dróg ekspresowych i autostrad. To 294 mld zł, które są zagwarantowane w naszym przyszłym budżecie, w przyszłych budżetach – podkreślił premier. Morawiecki poinformował też, że w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania inwestycję dotyczącą budowy drogi ekspresowej S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki koło Suwałk.

Morawiecki: To nasze oczko w głowie

„Za 5-10 lat Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie. Powstanie sieć licząca łącznie ponad 8000 km nowoczesnych dróg. Rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez rozwoju infrastruktury. Rząd Prawo i Sprawiedliwość doskonale to rozumie i stawia na równomierną rozbudowę nowoczesnej sieci dróg w całej Polsce. To nasze oczko w głowie i widać, jak w ostatnich latach błyskawicznie się ona rozwijała” – podsumował premier Morawiecki we wpisie na Facebooku.

