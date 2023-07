Górale narzekają na małą liczbę turystów, a w tunelu na zakopiance i tak rekord liczby aut

„Za nami piękny, słoneczny weekend. Pogoda sprzyjała turystycznym wyjazdom, dzięki czemu w niedzielę padł nowy rekord liczby pojazdów, korzystających z tunelu na zakopiance – 37 tys. 221” – przekazała GDDKiA.

Tunel na zakopiance skrócił czas przejazdu o 25 minut

Tunel na zakopiance został otwarty oficjalnie w 2022 roku. Ma on na celu usprawnić ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego. W nazwie tunel upamiętnia Marię i Lecha Kaczyńskich, a znajduje się między miejscowościami Napraw i Skomielna Biała. Budowa trwała ponad pięć lat, a koszt inwestycji zbliżył się do 1 mld zł. Dzięki niemu jednak podróż skróciła się średnio o 25 minut.

Prace na zakopiance nadal jednak trwają. W 2024 r. kierowcy przejadą kolejnym dwupasmowym odcinkiem pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. Nadal planowane są inne koncepcje przebiegu ostatniego, 20-kilometrowego odcinka trasy pod Tatry.

W tunelu na zakopiance obowiązuje ograniczenie do 100 km/h. Przepisowy przejazd przez tunel powinien zająć dokładnie minutę i 14 sekund. Nie warto przyspieszać – w tunelu działa odcinkowy pomiar prędkości.

Dwukomorowy tunel wydrążony w masywie góry Luboń Mały ma długość 2,06 km. Każda z naw posiada dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy oraz dodatkowo pas awaryjny o szerokości 3 m. Wysokość tunelu wynosi 4,7 m.

Osuwisko spowolniło prace

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w Naprawie, od prawego północnego portalu. Prace odbywały się w systemie ciągłym – 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Roboty prowadzono bez przerw i postojów, co wiązało się z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń, które były na bieżąco monitorowane przez ekspertów.

Przy tak zaawansowanych pracach nie można wszystkiego przewidzieć. Przy lewym portalu od strony południowej uaktywniło się wielkie osuwisko, które wymusiło czasowe wstrzymanie drążenia tunelu od lewej strony. Konieczne było zabezpieczenie osuwiska i przeprojektowanie obiektów inżynieryjnych. W czerwcu 2019 r. zakończyło się zabezpieczanie osuwiska betonowymi palami i przystąpiono do dalszego drążenia tunelu metodą podstropową, pod budynkiem wentylatorni. Jest on zlokalizowany bezpośrednio na wylocie tunelu lewego.

