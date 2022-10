F-35 z chińskimi częściami. Pentagon wznawia produkcję supermyśliwców

Myśliwce F-35 wracają do produkcji. Firma Lockheed Martin uzyskała od Pentagonu pozwolenie na wykorzystywanie części, które stały się niedawno dużym problemem. Okazało się bowiem, że amerykański koncern zbrojeniowy korzysta z dostaw niektórych stopów z Chin. Z punktu widzenia USA jest to nie tylko niekorzystne wizerunkowo, ale zdaniem Departamentu Obrony mogło stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa super myśliwców, a co za tym idzie także ich pilotów.

Amerykańskie myśliwce z częściami z Chin

We wrześniu Pentagon wstrzymał przyjmowanie nowych zamówień na myśliwce F-35. Okazało się bowiem, że firma Lockheed Martin, a właściwie jej podwykonawca dostarczający pompy płynu chłodzącego, produkuje elementy ze stopów metali z nieautoryzowanego źródła z Chin. Dla administracji USA było to podwójne nadużycie. Po pierwsze, wszyscy dostawcy technologii dla amerykańskiej armii i przemysłu zbrojeniowego, muszą przejść certyfikację Pentagonu. Po drugie, dostawca, o którym mowa, to firma z Chin, z którymi USA mają od lata bardzo chłodne stosunki dyplomatyczne.

8 października szef zamówień uzbrojenia w Pentagonie William LaPlante podpisał warunkową zgodę na użycie materiałów pochodzących z Chin. Jednocześnie firma Honeywell International, które dostarcza pompy do silników F-35, ma postarać się znaleźć alternatywnego dostawcę elementów, które do tej pory zamawiała w Chinach.

F-35 dla Polski

Decyzja Pentagonu pozwala na wznowienie produkcji myśliwców F-35. Przypomnijmy, że kontrakt na ich dostawę podpisało z USA także polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Wartość umowy wynosi 4,6 mld USD. Jej przedmiotem jest dostawa 32 samolotów F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym.

