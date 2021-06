Parlament Europejski chce zakończenia chowu klatkowego w Unii. Rezolucja przegłosowana

Parlament Europejski w rezolucji przyjętej 10 czerwca wezwał Komisję Europejską do tego, by hodowla klatkowa zwierząt gospodarski została zdelegalizowana w Unii Europejskiej. Rezolucję przygotowała inicjatywa obywatelska „End of The Cage Age” („Koniec epoki klatkowej”, która chce, by zakaz hodowli klatkowej zaczął obowiązywać od 2027 roku.

Koniec chowu klatkowego w 2027 roku? Zdecyduje KE

Inicjatywa „End of The Cage Age” ruszyła we wrześniu 2018 roku i zrzesza ponad 170 organizacji prozwierzęcych, 15 kwietnia tego roku odbyło się wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Europarlamentarzyści przystali na postulaty przeciwników chowu klatkowego – aż 558 europosłów i europosłanek poparło rezolucję (37 było „przeciw”, 85 wstrzymało się od głosu).

W rezolucji PE stwierdza, że istnieją już alternatywne i ekonomicznie opłacalne systemy do hodowli, jak np. ściółkowe czy wolnowybiegowe (dla kur) czy też kojce z podłogą (dla królików), wolierowy chów przepiórek.

Kluczowe w rezolucji jest wezwanie Parlamentu Europejskiego, które brzmi: