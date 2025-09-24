Bon ciepłowniczy: kto dostanie nawet 3500 zł i kiedy złożyć wniosek?

Bon ciepłowniczy to nowe wsparcie dla gospodarstw domowych obciążonych wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Program obejmuje mieszkańców wsi i miast, w tym rolników, a o przyznaniu świadczenia decydują przede wszystkim dochód gospodarstwa oraz rodzaj używanego źródła ciepła. Celem jest realne odciążenie budżetów oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego najwrażliwszych odbiorców.

System wsparcia

Świadczenie będzie wypłacane w latach 2025–2026 i zastąpi część dotychczasowych form pomocy, tworząc spójniejszy system wsparcia. W drugiej połowie 2025 r. jednorazowa kwota wyniesie 500, 1000 lub 1750 zł – w zależności od poziomu jednoskładnikowej ceny ciepła netto w danej taryfie (powyżej 170 zł/GJ, powyżej 200 zł/GJ lub powyżej 230 zł/GJ). W 2026 r. progi pozostają takie same, natomiast stawki rosną do 1000, 2000 lub 3500 zł. Jeżeli wyliczona wartość bonu byłaby niższa niż 20 zł, świadczenie nie przysługuje.

Program jest adresowany do gospodarstw o niższych dochodach. Dla osoby samotnej próg wynosi 3272,69 zł netto miesięcznie, a dla gospodarstw wieloosobowych 2454,52 zł netto na osobę. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – po przekroczeniu limitu dopłata jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, ale nie znika całkowicie. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do odbiorców ciepła systemowego; dopłata zależy od obowiązujących stawek taryfowych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania – osobiście, pocztą albo elektronicznie przez ePUAP (jeśli gmina udostępnia taką możliwość). Terminy są z góry określone: od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r. za bieżący rok oraz od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. za rok następny. Na program przewidziano blisko 900 mln zł, a wsparciem ma zostać objętych około 400 tys. osób.

Do wniosku trzeba dołączyć komplet wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i sposób ogrzewania, w tym m.in. oświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa, zaświadczenia z urzędu skarbowego, dane o źródle ciepła (np. faktury, umowy, rachunki), dokumenty dotyczące ciepła systemowego, numer rachunku do wypłaty oraz wypełniony formularz. Prawidłowe przygotowanie załączników przyspieszy weryfikację i wypłatę środków.

W 2025 r. utrzymany zostaje mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł/MWh, co stabilizuje rachunki za prąd w gospodarstwach domowych. Bon ciepłowniczy ma uzupełniać ten system, kierując pomoc do odbiorców najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne. Dzięki różnicowaniu kwot według taryf i dochodu wsparcie trafia tam, gdzie potrzeby są największe.

Czytaj też:

1200 zł do prądu i 3500 zł do ogrzewania. ZUS wypłaci dopłatyCzytaj też:

Na tę decyzję czekały miliony Polaków. Zobaczą ją na rachunkach