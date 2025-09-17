1200 zł do prądu i 3500 zł do ogrzewania. ZUS wypłaci dopłaty

Rząd Donalda Tuska przygotowuje nowe mechanizmy wsparcia dla gospodarstw domowych dotkniętych rosnącymi cenami energii. Najczęściej wymieniane są dwa rozwiązania – bon energetyczny, który ma wejść w życie w kolejnych latach, oraz bon ciepłowniczy, który zacznie obowiązywać już w 2025 roku. Oba świadczenia mają na celu ochronę najbardziej wrażliwych odbiorców przed wzrostem kosztów energii i ogrzewania.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Jego wysokość ustalono na 1200 zł rocznie, wypłacane w transzach kwartalnych po około 300 zł. Świadczenie będzie skierowane głównie do seniorów – kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia – oraz gospodarstw domowych o niskich dochodach. Program ma być finansowany z wpływów systemu handlu emisjami CO2 (ETS), a środki z opłat emisyjnych wrócą do obywateli. Start programu przewidziano na 2027 rok, a realizacją wypłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bon ciepłowniczy 2025

Równolegle wprowadzane jest inne świadczenie – bon ciepłowniczy. Obejmie on gospodarstwa korzystające z miejskich sieci ciepłowniczych. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe:

gospodarstwo jednoosobowe – dochód do 3272,69 zł netto miesięcznie,

gospodarstwo wieloosobowe – dochód do 2454,52 zł netto na osobę.

Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że nawet po przekroczeniu progu dochodowego wsparcie będzie wypłacane, ale w niższej kwocie.

Wysokość bonu ciepłowniczego

W drugiej połowie 2025 roku dopłaty wyniosą od 500 do 1750 zł. W 2026 roku wsparcie wzrośnie do przedziału od 1000 do 3500 zł. Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać:

za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. – między 3 listopada a 15 grudnia 2025 r.,

za rok 2026 – od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Cel świadczeń

Oba instrumenty – energetyczny i ciepłowniczy – mają chronić osoby starsze i gospodarstwa o niskich dochodach przed ryzykiem zadłużenia i odłączenia od dostaw energii. Bon energetyczny to odpowiedź na unijne regulacje dotyczące emisji CO2, które w najbliższych latach podniosą ceny energii. Bon ciepłowniczy natomiast ma zapewnić bieżącą pomoc już od 2025 roku.

Wnioski i realizacja

O bon energetyczny będzie można występować dopiero po starcie programu, czyli od 2027 roku, natomiast o bon ciepłowniczy – już w drugiej połowie 2025 roku. Oba świadczenia mają realnie wspierać domowe budżety i zmniejszyć skutki rosnących rachunków za energię i ogrzewanie.

