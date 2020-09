Zakaz lotów do Polski od 2 września. Nie wszystkich obowiązuje

W związku z pandemią koronawirusa, polski rząd kolejny raz przedłużył zakaz lotów. Tym razem na liście znalazły się 44 państwa, w tym popularne wśród turystów kierunki, takie jak Hiszpania, Czarnogóra, Albania, Malta czy Izrael. Wywołało to obawy wielu osób, czy nie będzie problemów z powrotem z urlopów. Okazuje się, że odpowiedź jest niejednoznaczna.

Zakaz lotów do Polski. Jest wyjątek

O ile trudności mogą mieć osoby, które podróżowały na własną rękę, o tyle martwić nie powinni się klienci biur podróży. W rozporządzeniu znalazł się bowiem nowy wyjątek od zakazu. Czytamy w nim, że „zakazu nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie” . Oznacza to, że klienci biur podróży nawet po 2 września wrócą do kraju samolotami wyczarterowanymi przez touroperatorów.

Pozostałe wyjątki dotyczą lotów organizowanych na zlecenie lub za zgodą premiera czy realizowanych zlecenie Sił Zbrojnych RP. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 2 września do 15 września.

Zakaz lotów – lista od 2 września

Albania Argentyna Armenia Bahamy Bahrajn Belize Boliwia Bośnia i Hercegowina Brazylia Chile Czarnogóra Dominikana Ekwador Eswatini Gwatemala Hiszpania Honduras Indie Irak Izrael Katar Kazachstan Kolumbia Kosowo Kostaryka Kuwejt Liban Libia Luksemburg Macedonia Północna Malediwy Malta Meksyk Mołdawia Namibia Panama Paragwaj Peru Republika Zielonego Przylądka Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Surinam Stany Zjednoczone

Czytaj także:

Zakaz lotów od 2 września. Lista krajów. Rząd podał 44 państwa