Rynek rośnie. To kwestia oszczędności czy ekologicznej świadomości Polaków?

W sierpniu 2020 r. w Polsce zarejestrowano 5 741 aut elektrycznych i hybryd, o 4 proc. mniej niż w lipcu tego roku, ale o 54 proc. więcej w zestawieniu z sierpniem roku ubiegłego. W ciągu ośmiu miesięcy 2020 r. wydziały komunikacji zapisały w swoich bazach danych 38 151 takich samochodów, o 52 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wylicza IBRM Samar.

Mimo spadków liczby rejestracji w stosunku do lipca, sprzedaż zelektryfikowanych aut ma się znacznie lepiej niż cały rynek nowych samochodów osobowych. Łącznie w sierpniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 34 713 aut.

HEV, czyli klasyczna hybryda

Największy na rynku segment klasycznych hybryd, czyli niewymagających zewnętrznego ładowania (HEV) może się pochwalić w sierpniu 2 863 rejestracjami. To wynik o 18 proc. większy niż w lipcu i o 16 proc. lepszy w zestawieniu z sierpniem roku ubiegłego. Tradycyjnie rynek aut z tym rodzajem napędu zdominowała Toyota i jej bratnia marka Lexus.

Z elektrycznym wspomaganiem (MHEV)

Drugą pod względem liczby rejestracji grupę aut z alternatywnym napędem stanowiły na koniec sierpnia tego roku tzw. miękkie hybrydy (MHEV). To auta, w których silnik elektryczny pełni głównie rolę wspomagającą dla napędu spalinowego. W sierpniu zarejestrowano 2 293 samochody z takim napędem, o 22 proc. mniej niż w lipcu tego roku, ale o 105 proc. więcej niż w sierpniu roku ubiegłego. W czołowej trójce najczęściej wybieranych przez klientów marek znalazły się: Audi (4 729 szt.), przed Suzuki (2 164 egz.) i Mazdą (2 110 szt.).

Hybrydy podłączone do gniazdka (PHEV)

Trzecią pod względem wielkości grupę pojazdów z napędem ekologicznym stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV). W sierpniu wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 291 hybryd ładowanych z gniazdka, o 11 proc. mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 283 proc. więcej w zestawieniu z sierpniem roku minionego. Trzema najpopularniejszymi markami tego roku są: BMW (414 sztuk), Skoda (264 szt.) oraz Volvo (262 szt.).

Na samym prądzie (EV)

Nadal najmniejszą grupę aut osobowych wyposażonych w napęd alternatywny stanowią samochody poruszające się wyłącznie dzięki energii elektrycznej. W sierpniu do rąk klientów trafiły 294 egzemplarze elektryków, co było wynikiem o 3 proc. mniejszym niż w lipcu 2020 r., ale o 314 proc. lepszym w zestawieniu z sierpniem roku ubiegłego. Do końca sierpnia Polacy zarejestrowali 1 728 pojazdów typu EV, o 58 proc. więcej (r/r). Trzy najpopularniejsze marki elektryków na koniec ósmego miesiąca roku to: Nissan (333 sztuki), Skoda (237 egz.) oraz Renault (154 szt.).

