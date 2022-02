Ukraina: Prawie 600 mln dolarów na utrzymanie lotów nad krajem

Ukraiński rząd zdecydował w niedzielę o przeznaczeniu 16,6 mld hrywien, czyli ok. 590 mln dolarów na utrzymanie lotów przez ukraińską przestrzeń powietrzną. Premier Ukrainy Denys Szmyhal podkreślił, że kwota ta ma „zagwarantować bezpieczeństwo lotów na Ukrainie firmom ubezpieczeniowym i leasingowym”. Według szefa ukraińskiego rządu decyzja o finansowym wsparciu ustabilizuje sytuację na rynku lotniczym i zagwarantuje możliwość powrotu do kraju ukraińskich obywateli, którzy są obecnie za granicą.

Resort infrastruktury: przestrzeń powietrzna pozostaje otwarta

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o przeznaczeniu środków na utrzymanie lotów, ukraiński resort infrastruktury zapewnił, że przestrzeń powietrzna Ukrainy pozostaje otwarta, a władze będą pracować nad dodatkowymi gwarancjami dla przewoźników. Ministerstwo przyznało, że niektórzy przewoźnicy doświadczają trudności w związku z "wahaniami" na rynku ubezpieczeń.

Według portalu Ukraińska Prawda międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe od 14 lutego przestaną ubezpieczać samoloty latające na Ukrainę w związku z ryzykiem działań bojowych. W związku z tym przewoźnicy będą zmuszeni do anulowania lotów. Decyzje ta mają związek z możliwym atakiem na Ukrainę ze strony Rosji do którego może dojść jeszcze w tym tygodniu.

Portal podaje, że w niedzielę samolot ukraińskich linii SkyUP z Madery do Kijowa był zmuszony do wylądowania w Kiszyniowie ze względu na wymogi leasingodawcy i międzynarodowych firm ubezpieczeniowych Dzień wcześniej tymczasowe zawieszenie lotów do Kijowa ogłosił holenderski przewoźnik KLM.

