Adamczyk o proteście kontrolerów lotów: Strony dochodzą do porozumienia

O 9:00 rozpoczęła się kolejna tura rozmów między przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Późnym wieczorem 27 kwietnia pojawiły się dwa komunikaty. W pierwszym PAŻP poinformował, że przyjął wszystkie postulaty kontrolerów dotyczące bezpieczeństwa. W drugim podano, że są dwie propozycje porozumienia.

Od wczorajszego wieczora płyną więc sygnały o tym, że jeszcze dziś może dojść do porozumienia ze związkowcami. Dziś do sprawy odniósł się w Sejmie także koordynujący rozmowy z ramienia rządu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Wszystko wskazuje na to, że ruch lotniczy w Polsce nie będzie dotknięty częściowym, czy całkowitym paraliżem. Dochodzą mnie słuchy, że strony dochodzą do porozumienia – powiedział w Sejmie minister Andrzej Adamczyk. Dodał także, że spodziewa się, że jeszcze dziś informacje o porozumieniu zostaną przekazane opinii publicznej. Jego zdaniem nie ma więc obawy o częsciowe, czy całkowite utrudnienia na polskim niebie.

Protest kontrolerów lotów. Porozumienie jeszcze dziś

Podobne informacje podawał dziś rano na antenie Radia Zet szef Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski. – Mam informacje, że może dojść do porozumienia i to jeszcze dziś – powiedział. Zdaniem rozmówcy Radia Zet padło „dużo głupich słów w związku z konfliktem”. – Mam nadzieje, ze dziś nastąpi wycofanie z teatrzyków politycznych i dojdzie do porozumienia między PAŻP a kontrolerami lotów – powiedział szef Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

