Zakupy do domu na terenie całego kraju. Carrefour znalazł sposób na zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę, czyli zdaniem wielu, jeden z najbardziej uciążliwych pomysłów rządu, nie obowiązuje w internecie. Sieć Carrefour poinformowała właśnie, że zamierza z tego skorzystać na szeroką skalę. Dotychczas klienci francuskich supermarketów mogli korzystać z dowozu produktów do domu wyłącznie na terenie Warszawy i Śląska. Od 21 października taka możliwość obejmie cały kraj.

Zakupy dostarczy kurier

Do tej pory, na terenie Warszawy odbiór zakupów dokonanych w internecie możliwy był na cztery sposoby. Klienci mogli skorzystać z usługi dowozu do domu, Coolomatu (czyli odpowiednika znanych paczkomatów), odbiory w punkcie Carrefour przez cały tydzień od 8 do 22, lub opcji „Carrefour - Drive” . Sieć informuje, że rozszerzona dostawa, która obejmować ma już niebawem cały kraj, możliwa będzie w początkowym etapie, tylko za pośrednictwem kuriera. Klienci będą mogli śledzić postęp realizacji zamówienia za pośrednictwem smartfona.

Rynek e-commerce jest w Polsce warty już ponad 1 mld złotych i ciągle rośnie. Można się więc spodziewać, że większość dużych sieci będzie rozszeżało swoją ofertę internetową.