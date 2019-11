Alkohol i papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy

Butelka piwa będzie droższa o 6 groszy, wino o 15 groszy a wódka o złotówkę i czterdzieści groszy. Rząd przyjął projekt ustawy przewidującej wzrost cen alkoholi i papierosów. Ustawa trafiła do Sejmu. Podrożeją także papierosy. Paczka 20 sztuk ma być droższa o 1,02 zł, a to wszystko już od 1 stycznia przyszłego roku, o ile Sejm przyjmie ustawę w proponowanej wersji.

10 proc. drożej

Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych.

"Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

E-papierosy

Projekt zmian zapowiadano już w kwietniu tego roku. Odpowiedzialna za niego była ówczesna minister finansów - Teresa Czerwińska. Jak wynika z projektu opodatkowane zostaną także płyny do papierosów elektrycznych i wyborów nowatorskich. Objęcie tych produktów akcyzą skutkować będzie obowiązkiem opatrzenia ich banderolą. Do kategorii produktów nowatorskich zaliczają się m.in. popularne ostatnio podgrzewacze do tytoniu. Według poprzedniego projektu nowe przepisy miały wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Przyjęta obecnie wersja przyspiesza wprowadzenie nowych danin.

