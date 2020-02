Suszona bazylia wycofana z obrotu. Wykryto w niej Salmonellę

„W próbkach bazylii suszonej zbadanych w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Bazylia suszona może być dodawana do produktów spożywczych i spożywana bez obróbki termicznej. Pałeczki Salmonella mogą przeżyć nawet po długotrwałym przechowywaniu suchego produktu, a po spożyciu przez człowieka wywołać zatrucia pokarmowe, szczególnie jeśli dodawane są do produktów gotowych do spożycia” – podaje GIS.

Szczegóły dotyczące produktów:

produkt: Bazylia otarta

importer: ACOR Sp. z o.o., ul. Rawicka 43, 63-700 Krotoszyn

Zakład Konfekcjonujący: P.P.H.U. MAGRAMA, ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecin

dystrybutor: NETTO Sp. z o.o., ul. Motaniec 34, 73-108 Kobylanka

W komunikacie zaznaczono, że wycofaniu podlegają dwie partie o numerach 19.11 oraz 19.12 oznaczone datą minimalnej trwałości: 31.08.2021. „W wyniku postępowania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną ustalono, że podmiot P.P.H.U. MAGRAMA użył ww. partii bazylii do produkcji przyprawy Bolinero – bazylia otarta będącej marką własną firmy Netto Sp. z o.o., w dwóch partiach pakowanych po 15 g, o numerach 19.11 oraz 19.12 z datą minimalnej trwałości 31.08.2021. Bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o zanieczyszczeniu Netto Sp. z o.o. podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu kwestionowanej partii przyprawy” – poinformowano w dalszej części.

Sklepy Netto, do których dostarczony został produkt zostały zobowiązane do wstrzymania dalszej sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii. GIS przekazał także, że konsumenci, którzy kupili wskazane w komunikacie partie produktu, nie powinni ich spożywać.

