Gdzie kupić maseczkę i ile trzeba za nią zapłacić?

Niestety, maseczki zdrożały. Popyt na nie jest ogromny, w związku z czym producenci życzą sobie za nie nawet kilkukrotnie więcej niż jeszcze kilka tygodni temu. Premier Morawiecki zniósł zakaz handlowania maseczkami w internecie, w związku z czym także sieć (OLX i Allegro) pełna jest nowych ofert.

Carrefour

W sieci można kupić profesjonalną maskę ochronną KN95/FFP2 w cenie 34,99 zł za sztukę.



Internet – OLX, Allegro

Platformy handlowe w internecie pełne są ofert. Jak powiedziała tvn24bis.pl Paulina Rezmer z OLX na platformie jest ponad 6 tysięcy ogłoszeń dotyczących maseczek. „Ogłoszeniodawcy w ofertach sprzedaży maseczek jednorazowych podają ceny od 1,6 zł. Jeśli chodzi o maseczki wielorazowego użytku – ceny zaczynają się od 2 zł. Duże kwoty pojawiają się przeważnie przy ogłoszeniach hurtowych, gdy sprzedający oferuje np. 100 sztuk danego produktu w cenie 500 zł”. Zarówno OLX, jak i Allegro, na razie nie cenzurują cen. Wycofują jedynie aukcje z hasłem „koronawirus” i „COVID-19”.



Poczta Polska

Maseczki ochronne można kupić w placówkach Poczty Polskiej. „Pierwsze partie maseczek są już dostępne w placówkach w woj. mazowieckim i łódzkim. Kolejne dostawy sukcesywnie będą realizowane w tym tygodniu. Maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju najpóźniej 20 kwietnia” – piszę w komunikacie PP. Maseczki wielokrotnego użytku kosztują 9,99 zł za sztukę. W sklepie internetowym można kupować paczki po 5 sztuk w cenie 49,95 zł.



Biedronka

Sieć wprowadziła maseczki wielokrotnego użytku do handlu już w tygodniu przed świętami. Paczka, w której znajdują się trzy sztuki, kosztuje 14,99 zł.



Żabka

Sieć sklepów Żabka wprowadziła maseczki w cenie 16,17 zł za pakiet 10 sztuk. To maseczki jednorazowe, a sieć tak ustaliła cenę, że sprzedaż maseczek nie będzie przynosić jej zysku. Wprowadziła też limit sprzedaży – jeden klient może kupić jedną paczkę.



Apteki

Najbardziej zróżnicowane ceny maseczek są w aptekach. Wynoszą one od 2,50 zł do 12 zł za sztukę. Dostępne są jednorazowe maseczki chirurgiczne, maseczki wielokrotnego użytku oraz profesjonalne maseczki z filtrami.Czytaj także:

