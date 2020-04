Co ze strefami gastronomicznymi w galeriach handlowych? Jest komunikat ministerstwa

Wytyczne te zostały przygotowane w związku z zaplanowanym na 4 maja otwarciem galerii handlowych, a także sklepów budowlanych. Działalność będą mogły podjąć wszystkie rodzaje sklepów z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin i wysp handlowych, również gastronomicznych.

Punkt sprzedaży maseczek

Każda galeria handlowa ma obowiązek prowadzenia punktu sprzedaży maseczek lub podawania informacji, gdzie taka sprzedaż jest prowadzona. Strefy gastronomiczne mają zostać wydzielone wyraźną, fizyczną barierą.

„W fazie, w której nastąpi uruchomienie galerii handlowych, w strefie gastronomicznej będzie możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy” – zaznaczył resort.

W galerii nie usiądziesz

Wyłączone z działalności zostaną strefy relaksu oraz odpoczynku (także ławki). Ustalony zostanie nowy limit osób, mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3, z wyłączeniem rodzin)

Resort zaleca szczególną dyscyplinę w zakresie 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce i zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

W przypadku otwarcia stref gastronomicznych - w późniejszym czasie - przy stoliku będzie mogła przebywać jedna osoba (nie dotyczy rodzin), chyba że wielkość stolika pozwoli na zachowanie 2-metrowej odległości między osobami. Liczba klientów w strefie gastronomicznej zostanie ograniczona na jednej osoby na 15 m kw.

Ministerstwo Rozwoju zaleca, by galerie umożliwiły pracę zdalną dla tych pracowników, w przypadku których jest to możliwe. Przypomina o zapewnieniu co najmniej 2-metrowej odległości między stanowiskami pracy.

Jeżeli istnieje taka możliwość, osoby powyżej 60. roku życia nie powinny być angażowane bezpośredni kontakt z klientem. I wszyscy pracownicy - jeżeli mają możliwość - powinni unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej.

