Pracownica Amazona prosi świat: „Pomóżcie mi znaleźć pierścionek zaręczynowy”

18-letnia Jasmine Paget ze Swansea upuściła pierścionek zaręczynowy do paczki Amazona. Wystosowała więc ogólnoświatowy apel w nadziei, że jakiś klient go znajdzie i bezpiecznie zwróci przedmiot.

Dziewczyna nie mogła w to uwierzyć. Kiedy skończyła pracę w dziale pakowania Amazona, zdała sobie sprawę, że jej pierścionek zaginął. Niedawno zaręczyła się z 20-letnim Joshem Manningiem. Stało się to zaledwie 4 miesiące temu, 14 lutego 2020 roku w Walentynki.

Ukochany pierścionek to srebrna obrączka z brylantem głównym i małymi brylancikami wokół niego. Jasmine uważa, że upuściła pierścionek do którejś z kilkuset paczek, które pakowała w sobotę 6 czerwca.

Dziewczyna wróciła do domu zdruzgotana i w weekend podzieliła się swoją niefortunną historią w mediach społecznościowych. Teraz Jasmine błaga ludzi, aby sprawdzili swoje paczki z Amazona pod kątem zaginionego pierścionka.

Tysiące osób podzieliło się jej postem, a pechowa para trzyma kciuki, że jakiś uczciwy klient znajdzie pierścionek i zwróci go Jasmine. – Wydaje mi się, że zgubiłam pierścionek w ostatniej godzinie mojej zmiany, ponieważ od czasu do czasu spoglądam w dół, by go podziwiać, a kiedy spojrzałam tym razem, nie było go – powiedziała mediom. – Uświadomiłam sobie, że pierścionek zniknął o godz. 17:50, a więc było to tuż pod koniec mojej zmiany.

– Poczułam się bardzo źle. Poczułam serce w żołądku i zaczęłam płakać. Po prostu poszłam do kierowników, aby dowiedzieć się, czy w ogóle mogłabym go znaleźć. Zdecydowanie wpadł do którejś paczki – mówi Jasmine. – Z grubsza pakuję 160 paczek na godzinę. On mógł być w każdej z nich.

– Na szczęście Josh był bardzo wyrozumiały! Po prostu zrobił z tego wielki żart. Choć moje nadzieje na odzyskanie pierścionka wciąż są bardzo duże. Odpowiedź w mediach społecznościowych była niesamowita i staram się myśleć pozytywnie. Ktoś go znajdzie! – kończy Jasmine.

