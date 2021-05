Nowa sieć sklepów debiutuje w Polsce. Nazywa się HalfPrice

Nowa sieć handlowa w kategorii off-price będzie sprzedawać produkty znanych marek w „bardzo atrakcyjnych cenach”, jak czytamy w komunikacie. HalfPrice będzie oferować odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

Pierwsze 5 sklepów wystartuje 4 maja we wrocławskim centrum handlowym Wroclavia, szczecińskiej Galaxy, Galerii Północnej w Warszawie, tyskim Gemini Park oraz polkowickim Parku Handlowym, gdzie były prowadzone testy nowego konceptu.

60 sklepów do końca 2021 roku

Jeszcze w tym samym miesiącu będzie miało miejsce pięć kolejnych otwarć salonów w: Opolu, Zabrzu, Kielcach, Olsztynie i Bielsku-Białej. Do końca roku klienci skorzystają z blisko 60 sklepów pod marką HalfPrice.

Sieć HalfPrice należy do Grupy CCC. – Rozwój to jeden z naszych priorytetów i dlatego cieszymy się, że zaczynamy nową przygodę. Na całym świecie koncept off-price staje się coraz bardziej popularny i mamy nadzieję, że w naszym wydaniu zachwyci polskich klientów, a być może wkrótce także konsumentów z innych krajów regionu. Przygotowaliśmy się dobrze na to ogromne przedsięwzięcie i jesteśmy przekonani, że spotka się ono z dużym zainteresowaniem – mówi Dariusz Miłek, szef rady nadzorczej Grupy CCC.

Czytaj też:

Gino Rossi zamyka sklepy stacjonarne. „Nie ma dla nich przyszłości”