Niedziele handlowe listopad 2021. Sklepy otwarte 14 listopada – lista

Odkąd w 2018 roku w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta, z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Początkowo sklepy były otwarte w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, później zakupy można było już robić tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Na 2021 rok ustawa przewidziała już tylko 7 niedziel handlowych.

Tak wygląda lista niedziel handlowych na 2021 rok:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r.

Niedziele handlowe listopad 2021. Sklepy otwarte 14 listopada

Na najbliższą niedzielę handlową będziemy musieli poczekać do 12 grudnia. Nie oznacza to jednak, że 14 listopada zamknięte będą wszystkie sklepy. Zakupy na pewno uda nam się zrobić w wybranych marketach sieci Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Dino, Topaz, Carrefour i wielu innych, które zdecydowały się na wprowadzenie do oferty usług pocztowych, dzięki czemu uzyskały status placówki pocztowej.

Oprócz marketów sklepy otwarte 14 listopada to również:

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel



lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express

kwiaciarnie

apteki

markety na dworcach PKP

placówki pocztowe

stacje paliw

Niedziele handlowe wrócą do łask? Zmiany w prawie od lutego 2022 roku

Politykom nie spodobał się fakt, że w ostatnich miesiącach wiele sieci handlowych zdecydowało się na wykorzystanie furtki i otworzyło swoje sklepy mimo zakazu handlu. Dlatego przygotowano projekt nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Projekt został przegłosowany przez Sejm i Senat, a także podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie w lutym 2022 roku. Zgodnie ze zmienionymi regulacjami status placówki pocztowej uzyskają tylko te sklepy, które udowodnią, że minimum 40 proc. ich przychodów stanowią usługi pocztowe.

Czytaj też:

Niedziele handlowe wrócą do łask? Lidl i Biedronka o zmianie w zakazie handlu