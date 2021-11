Cyber Monday w Komputroniku. Wybieramy najciekawsze oferty

Komputronik to jeden z najstarszych polskich sklepów z elektroniką i częściami do komputerów. Sprawdzamy ofertę, jaką sklep przygotował z okazji Cyber Monday.

Cyber Monday w Komputronik.pl. Laptopy

W Komputroniku można znaleźć kilka ciekawych okazji na laptopy i tablety. To m.in. przeceniony o 300 zł laptop ASUS F515DA-BR743T z procesorem AMD Ryzen za 1599 zł przeznaczony do prostych zadań i internetu. Dla bardziej wymagających użytkowników, ale takich, którzy nie szukają laptopa do gier, jest Lenovo Ideapad 3-15IIL z procesorem Intel i5 i 8 GB RAM. Lapotop jest przeceniony na 2799 zł (z 3149 zł). Natomiast na graczy czeka gamingowy Asus TUF Gaming FX506HE-HN008T z kartą graficzną RTX 3050Ti za 4599 zł (z 4999 zł).



Cyber Monday w Koputronik.pl. Smartfony

Samsung Galaxy za 1000 zł taniej i Xiaomi za 500 zł taniej. W Komputroniku można znaleźć ciekawe oferty na smartfony. Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest za 2299 zł (z 3399 zł), a Xiaomi 11T 5G za 2199 zł (z 2699 zł). Wśród tańszych smartfonów można znaleźć Samsunga Galaxy M12 za 599 zł (przeceniony o 100 zł), Mototrolę Moto G30 za 699 zł (przeceniona o 200 zł), czy Xiaomi Redmi Note 9 za 699 zł (przeceniony o 200 zł).

Cyber Monday w Komputronik.pl. Części komputerowe

Sklep komputronik oferuje dość długą listę części do komputerów PC z okazji Cyber Monday.

Płyty główne są przecenione najczęściej o kilkadziesiąt złotych. Największe zniżki dotyczą najdroższych modeli np. ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO za 2799 zł (przecena o 200 zł). Zniżki na procesory sięgają około 100-150 złotych, największe dotyczą procesorów do zastosowań profesjonalnych Ryzen Threadripper i wynoszą 500 zł, ale nawet po obniżce to koszt 12,5 i 19 tys. zł. Na obudowach PC można zaoszczędzić od 40 do 130 zł. Najciekawszą ofertą wydaje się model Cooler Master Silencio S600 przeceniony z 499 zł na 399 zł. Stosunkowo wysokie obniżki można znaleźć w dziale pamięci RAM. HyperX Fury Black 32GB kosztuje 599 zł (z 749zł), Crucial Ballistix Max 16GB można kupić za 699 zł (zamiast 949 zł), a HyperX Fury Black 16GB za 389 zł (zamiast 519 zł).

