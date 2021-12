Przedsiębiorcy mają „weryfikować certyfikaty” od 15 grudnia. Rząd jednak niczego nie doprecyzował

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska zapowiedzieli, że od 15 grudnia zaczną obowiązywać nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa.

Ważną zmianą jest to, jak traktowane będą teraz paszporty covidowe czy też certyfikaty covidowe współdomowników osób, które zakaziły się koronawirusem. Obecnie jest tak, że nawet jeśli w mieszkaniu, domu, jest osoba zakażona, to jeżeli współdomownik jest zaszczepiony – nie musi się testować, a co więcej, nie podlega nawet kwarantannie.

Waldemar Kraska ogłosił, że ta zasada ulegnie zmianie, a od 15 grudnia, jeżeli u współdomownika zostanie wykryte zakażenie, to wszyscy domownicy będą musieli poddać się obowiązkowo testowi na COVID-19. – To będzie test, który będzie weryfikował, czy dana osoba także jest zakażona – oznajmił wiceminister zdrowia.

Zmiany dotyczące paszportów covidowych. Rząd nakłada obowiązek na organizatorów imprez

W trakcie konferencji ogłoszono nowe limity dla szeregu obiektów i wydarzeń – od 15 grudnia wyniosą one 30 proc. całkowitego obłożenia (teraz jest to 50 proc.). Jak komunikował to Adam Niedzielski, nie jest to jedyna zmiana, ponieważ osoby w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi nie wliczają się do tych limitów.

– Najważniejsze jest to, że aby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca, będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. Jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu to nie ma absolutnie też możliwości przekraczania nowego limitu – mówił minister zdrowia.

Co to oznacza? Ze słów Niedzielskiego wynika, że organizatorzy, właściciele kin, mieliby w jakiś sposób „wykazać”, że weryfikują certyfikaty. Nie doprecyzowano jednak, jak mają to robić i kto będzie odpowiadał za kontrolę. Rządowa aplikacja rzeczywiście pozwala na to, by zeskanować kod QR z paszportu covidowego, ale nie pozwala np. na raportowanie do instytucji o tym, że dana osoba została wpuszczona do jakiegoś obiektu.

