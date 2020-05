Nowe wsparcie dla przedsiębiorców. Leasing operacyjny i pożyczki obrotowe od ARP

– Od 7 minut działa strona ARP, przez którą przedsiębiorcy mogą już składać wnioski – powiedziała na początku konferencji wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Przedsiębiorcy, których leasing nie będzie mógł być spłacony w terminie, będą mogli przenieść go z rynku do ARPleasing, które pozwoli na dużo dłuższy okres karencji.

– Cieszę się, że ARP może dziś dołączyć swoje instrumenty do bogatego pakietu tarczy antykryzysowej – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. - Uruchomiliśmy dziś swoją stronę internetową, na której każdy zainteresowany może całkowicie elektronicznie złożyć wniosek o wsparcie leasingu, lub jedną z dwóch pożyczek obrotowych. Dzięki wyjątkowo długiemu okresowi karencji dajemy przedsiębiorcom szansę na złapanie oddechu - dodał.

– Jedną z branż, która w pierwszym etapie została najbardziej dotknięta, była branża transportowa. Stało się tak ze względu m.in. na zamknięcie granic – powiedziała Emilewicz. – Jest to jedna z największych branż w polskiej gospodarce. Wypracowuje około 15 proc. PKB. Jednocześnie większość firm z tej branży to firmy z sektora MSP, dlatego tak trudno jest im to przetrwać – dodała wicepremier. – Jesteśmy jednym z głównych krajów, który zajmuje się transportowaniem towarów po Europie – podkreśliła wicepremier.

Wicepremier zaznaczyła także, że stworzony instrument kierowany tylko do tej branży. Rząd zdaje sobie sprawę, że ponad 70 proc. floty w firmach z sektora jest leasingowana. Stąd nowy instrument ARPleasing. Obecnie na program przeznaczono 1,7 mld złotych.

Blisko 3 mln wniosków

– Na pomoc polskim pracodawcom przeznaczamy już ponad 300 mld zł, czyli najwięcej w historii. Wnioski o pomoc złożyło już blisko 3 mln pracodawców.Z tych instrumentów może i korzysta także branża transportowa. Dzisiejszy instrument to dodatkowe rozwiązania – powiedziała Emilewicz.

Dziś ARP uruchamia także instrument kierowany do MŚP, nie tylko do branży transportowej. Mają one pomagać pokryć wynagrodzenia dla pracowników nawet przez 2 lata. Będzie to pożyczka obrotowa. Środki z tych pożyczek będą trafiały bezpośrednio na konta bankowe pracowników.

– Jestem przekonany, że koronawirus nie zatrzyma transportu samochodowego, także w ujęciu międzynarodowym – powiedział minister Adamczyk. – Transport samochodowy ma zielone światło na każdej granicy Unii Europejskiej. Kierowcy nie podlegają przymusowej kwarantannie i mogą realizować założone zadania – dodał.

Umiarkowany optymizm

– Przedsiębiorcy przestali zawieszać i likwidować działalność. Zaczęli korzystać z tarczy. Dane, które teraz widzimy, pozwalają nam patrzeć z umiarkowanym optymizmem na koniec roku – powiedziała wicepremier.

