Gigantyczne pieniądze wygrane w Mini Lotto. Wiemy, gdzie wysłano kupon

Tym razem wylosowano liczby 10, 26, 30, 35 i 42. Jedna osoba poprawnie wytypowała wszystkie pięć z nich.

Mini Lotto 14 listopada. Szczegóły wygranej

Zwycięzca wygrał 466 794,00 zł. Od tej sumy będzie musiał uiścić 10-procentowy podatek, dlatego na jego lub jej konto wpłynie 420 114,60 zł. Zwycięski kupon został wysłany w Warszawie, przy ul. Wyki 2G.

Mini Lotto. Wysokie wygrane. Listopad 2024

466 794,00 zł – Warszawa, 14 listopada

91 613,40 zł – Tereszpol-Zaorenda, 13 listopada

91 613,40 zł – Wysoka, 13 listopada

91 613,40 zł – Olsztyn, 13 listopada

91 613,40 zł – Wrocław, 13 listopada

91 613,40 zł – Kunów, 13 listopada

458 371,60 zł – Myszków, 12 listopada

315 090,00 zł – Gdańsk, 12 listopada

81 612,90 zł – Niedrzwica Duża, 11 listopada

81 612,90 zł – Ełk, 9 listopada

81 612,90 zł – Muszyna, 9 listopada

81 612,90 zł – lotto.pl, 9 listopada

81 612,90 zł – Grajewo, 9 listopada

81 612,90 zł – Wisła, 9 listopada

81 612,90 zł – Woźniki, 9 listopada

254 613,80 zł – Okonek, 8 listopada

254 613,80 zł – lotto.pl, 8 listopada

154 111,50 zł – Rudnik nad Sanem, 7 listopada

154 111,50 zł – Lipno, 7 listopada

154 111,50 zł – Skwierzyna, 7 listopada

442 638,80 zł – Wrocław, 6 listopada

92 134,20 zł – Włocławek, 5 listopada

92 134,20 zł – Włocławek, 5 listopada

92 134,20 zł – Świdwin, 5 listopada

92 134,20 zł – Siedlce, 5 listopada

92 134,20 zł – Kraków, 5 listopada

264 811,80 zł – Czarnocin, 2 listopada

264 811,80 zł – Mieleszyn, 2 listopada

153 826,60 zł – Gdańsk, 1 listopada

153 826,60 zł – Piekary Śląskie, 1 listopada

Mini Lotto. Szczegóły gry

Mini Lotto to gra, w której losuje się 5 z 42 liczb, a gracze mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody, przy stosunkowo niskim koszcie gry. Szanse na trafienie „piątki” w Mini Lotto wynoszą 1 do 850 668, co sprawia, że gra jest bardziej przystępna niż inne losowania, w których liczby są trudniejsze do trafienia.

Mini Lotto to jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce. Jej historia sięga 1976 r., kiedy to pojawiła się pod nazwą „Express Lotek”. Nazwa Mini Lotto obowiązuje od 2009 r. Początkowo losowania odbywały się raz w tygodniu, a dziś gracze mają szansę na wygraną aż siedem dni w tygodniu. W Mini Lotto nie występuje kumulacja, tak jak w przypadku Lotto i Eurojackpot. W związku z tym, jeśli danego dnia nikt nie trafi „piątki", to więcej wygrają szczęśliwcy z „czwórkami” i „trójkami”.

