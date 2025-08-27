Polski milioner sprzedaje swój biznes. Firma trafi do Włoch

Krzysztof Grządziel, jeden z najbogatszych Polaków, sprzedał ostatnie 30 proc. udziałów w założonej przez siebie spółce DGS. To jeden z największych producentów zakrętek na świecie.
Grządzielowi pomysł na biznes przyszedł do głowy w latach 90. Siedział na imieninach u swojego brata Romana, kiedy podczas jednej z rozmów dowiedział się, że lokalne polmosy skupują każdą ilość metalowych zakrętek do wódki. Popyt na alkohol był wtedy w kraju tak duży, że producenci nie nadążali z produkcją. Wódkę wprawdzie mieli, butelki też, ale brakowało samych zakrętek. Krzysztof Grządziel z bratem podrapali się po głowach i uznali, że to dla nich szansa na całkiem niezły interes.
