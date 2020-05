Employer branding i komunikacja marki do młodych talentów w trudnych czasach

Brak możliwości przeprowadzania spotkań, szkoleń, dni otwartych czy targów pracy mocno ograniczył standardowe drogi dotarcia do młodych talentów. Wymusiło to natychmiastowe przestawienie myślenia, poszukiwanie nowych kanałów komunikacji i zagłębienie się w świat wirtualny. Paradoksalnie zakazy i obostrzenia dotyczące braku możliwości kontaktu fizycznego ukazały potencjał działań prowadzonych wyłącznie online.

Witamy w świecie online

Uwaga firm powinna być dziś skupiona na świecie digitalowym. To tam swój czas spędzają młodzi ludzie. Oprócz budowania i utrzymywania relacji społecznych, zakupów czy rozrywki do sieci została przeniesiona prasa, kultura czy nawet edukacja. Millenialsi są online non stop, jest to dla nich rzecz naturalna.

Istnieje szerokie spektrum działań online, które można podjąć. Fakt, że nie można wziąć udziału w organizowanych zewnętrznie targach pracy, nie oznacza, że firma nie może przeprowadzić takich targów pracy dla siebie w wersji np. czatu z rekruterami. Wiele firm organizuje kierowane do młodych ludzi webinary – warsztaty online, które pozwalają na interaktywną komunikację. Możliwe jest zachowanie kontaktu z uczestnikami. Ułatwieniem jest wirtualna tablica, możliwość współdzielenia ekranu, czat tekstowy czy opcja przeprowadzenia ankiety. Najważniejszymi zaletami są oczywiście aspekty organizacyjne. Nie trzeba wynajmować sali, dojeżdżać ani instalować specjalistycznego oprogramowania. Wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do internetu.

Niezwykle ważna jest promocja firmy w mediach społecznościowych. Profil na Facebooku, Twitterze czy Instagramie to aktualny must have. Firmy chcąc wypromować swoje działania, oferty staży i praktyk, korzystają również z pomocy biur karier i organizacji studenckich.

Oni robią to dobrze!

Dobrze zaplanowane działania online to klucz do sukcesu w dotarciu do młodego pokolenia. Ważne, by zaplanowane działania odpowiadały na faktyczne zapotrzebowania i były spójne z budowanym wizerunkiem pracodawcy.

Podczas gdy niektóre firmy stawiają pierwsze kroki w świecie wirtualnej komunikacji, działania innych mogą służyć za wzór. Empik prowadzi konto na Instagramie, które nie ma niewiele wspólnego z typowym profilem karierowym. Głównymi założeniem jest inspirowanie i zachęcanie do rozwoju pasji. Co ciekawe, pomysły i treści otrzymują prosto od pracowników. Pokazując w ten sposób nowoczesność i indywidualne podejście do różnych grup odbiorców.

Przykładem firmy skutecznie i świadomie działającej w środowisku online, czyli naturalnym środowisku studentów, jest również PwC. Jako firma celnie dopasowuje kanały komunikacji do poszczególnych grup odbiorców. Przykładem jest kampania PwC Polska Asior Vlog, w której młodzi pracownicy nagrywają vlogi opowiadające o codziennej pracy w firmie. Filmiki osiągają imponującą liczbę wyświetleń, dzięki czemu marka pracodawcy PwC Polska jest dobrze postrzegana przez studentów.

Gotowa recepta na sukces

Działania online mają wiele zalet, nie generują wysokich kosztów, są elastyczne, ale z drugiej strony wymagają kreatywności, polotu oraz dobrej znajomości grupy docelowej i jej potrzeb. Jak dotrzeć do młodych talentów najefektywniej? Na przykład podejmując współpracę z organizacjami studenckimi.

Przykładem takiej organizacji jest Enactus. To międzynarodowy program łączący świat akademicki ze światem biznesu, w którym studenci wspierani przez biznes tworzą start-upy społeczne. Współpraca z organizacjami studenckimi pozwala firmie bliżej poznać potrzeby, nastroje i zainteresowania grupy docelowej, jaką są studenci. Umożliwia to precyzyjne obranie kierunku komunikacji.

Organizacje studenckie są miejscem rozwoju młodych ludzi, a co za tym idzie ‒ stają się tzw. talent poolami. W branży HR określa się tak grupę ludzi o szczególnych, pożądanych przez firmę umiejętnościach.

Potwierdzili to liderzy biznesu w badaniu przeprowadzonym przez firmę BIGRAM. W raporcie „Zatrudnianie młodych talentów wyzwania 2019/2020” 96 proc. menagerów (58 proc. zdecydowanie tak, 38 proc. raczej tak) zgodziło się ze stwierdzeniem, że studenci działający w organizacjach studenckich, takich jak Enactus, są lepszymi kandydatami na rynku pracy.

Im szybciej pracodawcy zrozumieją potrzeby młodego pokolenia i dostosują swoją komunikację do świata online, tym skuteczniejsze będą ich działania. Sumienne przygotowanie zaowocuje przyciągnięciem do firm najzdolniejszych kandydatów.

Autor: Angela Czyżewska, Project Manager, Dział Employer Brandingu, BIGRAM

