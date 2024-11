Tłumy klientów w Netto. Taka oferta może się nie powtórzyć

Sklepów Netto na terenie całego kraju jest aktualnie ok. 650. W okolicach praktycznie każdego z nich obserwujemy wzmożony ruch, o miejsce do parkowania nie jest łatwo. Czasami trzeba wykonać kilka okrążeń po okolicznych osiedlach, żeby móc zaparkować pojazd. Dzieje się tak, bo niejednokrotnie parkingi pod samymi marketami są wypełnione po brzegi samochodami. I to nie tylko z miejscowości, gdzie znajduje się sklep. Widzimy też rejestracje z sąsiednich powiatów, gdzie nie ma Netto. Wieść gminna rozniosła się bowiem szybko, że Netto wystartowało z nową gazetką promocyjną. Sporo klientów postanowiło udać się na zakupy tuż przed weekendem, ale można przypuszczać, że w sobotę będzie podobnie. Zapewne już od wczesnych godzin porannych całe rodziny będą przyjeżdżać do Netto, by móc skorzystać z aktualnej oferty sklepu.

Czytaj też:

Tysiące klientów w Dino, półki pustoszeją w mgnieniu oka. Znamy powody

Nowa oferta Netto. Co w niej?

Wyjątkowo tanie mandarynki. Aktualnie są w promocji 46-procentowej i kosztuj a 4.99 za 1 kg. Papryka czerwona jest z kolei przeceniona o 28 proc. i jej cena wynosi 9.99 zł za 1 kg. Warto też wspomnieć o promocji na cytrynę. Opakowanie, w którym jest 500g, kosztuje tylko 2.59 zł, a to obniżka o 50 proc.

Taniej kupimy też parówki Sokoliki firmy Sokołów. Podczas, gdy cena regularna to 4.99 zł, teraz w Netto kosztują 3.99 zł. Kawa ziarnista Dallmayr Crema Prodromo widnieje na półkach w cenie 49.99 zł. Mowa tutaj o opakowaniu ważącym 1 kg.

Czytaj też:

Dobry olej możesz mieć za darmo. Tak Biedronka i Lidl walczą o klientów. Zobacz, ile możesz zaoszczędzić

Co jeszcze w Netto?

Mąka pszenna tortowa typ 450 Mamone. W przypadku tego produktu mamy aktualnie w Netto promocję 2+1. Cena regularna za jedną sztukę to 2.69 zł. Piwo Perła Export dostępne jest za 2.49 zł.

Na koniec, zdecydowanie warto wspomnieć o promocji na płyn do płukania Silan, który aktualnie kosztuje tylko 14.99 zł. Dodatkowo, przecenione są kapsułki do zmywarki Fairy Original All in One (100 szt.). W Netto kosztują teraz tylko 69.99 zł, kiedy cena regularna wynosi 89.99 zł.

Pełna oferta poniżej: