CPK powstanie głównie za pożyczone pieniądze. Prezes Wild przedstawił szczegóły

Centralny Port Komunikacyjny jest w fazie projektowania. Zarząd spółki zarządzającej projektem rozpisał już dwa przetargi na wykonanie projektów obiektów towarzyszących lotniska. Chodzi m.in. o terminal cargo, wieżę kontroli lotów, obiekty służb ratowniczo-gaśniczych, czy centrum operacyjne lotniska. Łączna wartość obu przetargów to 500 milionów złotych.

Spółka poinformowała także 10 listopada, że za projekt terminalu lotniska będzie odpowiadało konsorcjum, na którego czele stanie światowej sławy pracownia architektoniczna Foster + Partners. Odpowiada ona m.in. za projekt najwyższego budynku Unii Europejskiej, który stanął w Warszawie, czyli Varso Tower.

– Niemal pewne jest, że w przyszłym roku fizycznej budowy. Dziś wybrany master architekt, konsorcjum, na którego czele stoi najlepsze na świecie biuro architektoniczne. Światowa pierwsza liga. To studio, które zaprojektowało nie tylko najwyższy budynek UE, który stoi w Warszawie, ale także wiele lotnisk na całym świecie – powiedział na antenie TVP Info w dniu ogłoszenia projektanta wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kto zapłaci za Centralny Port Komunikacyjny?

To wszystko będzie bardzo kosztowne. Według niektórych wyliczeń całość projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego może pochłonąć aż 8 miliardów euro, czyli około 37,6 miliardów złotych. Skąd Polska weźmie te środki? Częściowo na to pytanie odpowiedział dziś prezes CPK Mikołaj Wild.

– Rozpoczynamy pozyskiwanie finansowania. Kolejny rok to rozmowy z inwestorami i pierwsze umowy inwestycyjne. Przewidujemy finansowanie dłużne na poziomie 60 proc. Mamy ramową umowę, która dotyczy robót przygotowawczych. Będzie to wstępem do dużego kontraktowania, do którego w 2023 r. będziemy razem z rynkiem się zabierać – powiedział Wild podczas kongresu „Dialog o Gospodarce”.

