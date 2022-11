KE z dziewiątym pakietem sankcji przeciwko Rosji. „Przez Putina Ukraińcy zamarzają w ciemnościach”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen wzięła udział w spotkaniu liderów państw skandynawskich, które odbyło się w Finlandii. Podczas spotkania szefowa KE ponownie potępiła działania Władimira Putina, a także zapowiedziała kolejny pakiet sankcji skierowany przeciwko Rosji.

„Barbarzyńskie ataki terrorystyczne”

Ursula Von der Leyen w bardzo stanowczy sposób określiła zachowanie Kremla wobec Ukrainy. Zgodnie z przyjętym wczoraj przez Parlament Europejski stanowiskiem, szefowa KE nazwała działania Władimira Putina, jako terrorystyczne i barbarzyńskie.

– To wspaniale tu być, to niezwykłe miejsce szczególnie w zimowej atmosferze. Jednocześnie, widząc ten śnieg i czując mróz, nie mogę przestać myśleć o naszych ukraińskich przyjaciołach. Obywatele Ukrainy z powodu barbarzyńskiego ataku terrorystycznego Putina na infrastrukturę cywilną, muszą przeżyć nadchodzącą zimę bez prądu i w wielu miejscach bez dostępu do bieżącej wody. Przez niego dzieci, ich rodzice i dziadkowie zamarzają w ciemnościach – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen.

– Zdecydowanie potępiam te barbarzyńskie ataki. Są to zbrodnie wojenne. Jednocześnie wiem, że nasi ukraińscy przyjaciele przezwyciężą tę tragedię, ponieważ są silni, a ich sprawa jest sprawiedliwa. My, jako Unia Europejska będziemy ich wspierać w tych trudnych czasach tak długo, jak będzie trzeba – dodała szefowa KE.

Dziewiąty pakiet sankcji przeciwko Rosji

Po raz pierwszy szefowa Komisji Europejskiej poinformowała także, że na forum Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem kolejnego, dziewiątego już pakietu sankcji skierowanych przeciwko rosyjskiej gospodarce. Zaznaczyła, że ma to na celu jeszcze mocniejsze ograniczenie możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

– Ciężko pracujemy, aby uderzyć w Rosję tak, jak najbardziej boli i aby jeszcze bardziej osłabić jej możliwość finansowania wojny przeciwko Ukrainie. Mogę dziś ogłosić, że pracujemy z pełną siłą nad ogłoszeniem dziewiątego pakietu sankcji. Jestem przekonana, że niedługo zatwierdzamy globalną cenę maksymalną na rosyjską ropę naftową – zapowiedziała Ursula Von der Leyen.

twitterCzytaj też:

Rysa na „unijnym małżeństwie”. Dlaczego przewodnicząca KE unika szefa RE?Czytaj też:

Unia podejmie „interwencję kryzysową” w sprawie cen energii