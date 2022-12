Ekspert o wzroście sprzedaży detalicznej. Działa zasada „zastaw się, a postaw się"

Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS) sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym wzrosła o 1,6 proc., podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 0,3 proc. – Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2022 r. była o 2 proc. wyższa w porównaniu z październikiem br. – czytamy w komunikacie GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie była wyższa niż przed rokiem o 18,4 proc. i wyższa o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

„Zastaw się, a postaw się"

Ekonomista Marek Zuber przyznaje w rozmowie z Wprost.pl, że dane przyjął z lekkim zaskoczeniem. Wzrost sprzedaży detalicznej wiąże ze zbliżającymi się świętami. – Działa tu trochę zasada „zastaw się, a postaw się", co w kojarzy się z pożyczkami, kredytami, które w tym roku są dużo droższe. Duże znaczenie ma również fakt, że to pierwsze święta od czasu pandemii, gdy możemy normalnie chodzić do sklepu i robić zakupy – mówi nam Zuber.

Z publikowanych w ostatnim czasie badań wynika, że Polacy deklarują, iż przed tegorocznymi świętami będą oszczędzać, m.in. na jedzeniu, czy prezentach.