Kiedy pierwsze obniżki stóp procentowych? Glapiński zabrał głos

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju. Jest to comiesięczne spotkanie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Poza informacjami o inflacji i wzroście PKB, prezes mówił także o możliwości obniżek stóp procentowych.

– Nie ogłaszam, że kończymy cykl podwyższenia stóp procentowych, bo RPP takiej decyzji nie podjęła. Ogłaszam także, że nie podjęliśmy jeszcze decyzji, kiedy stopy procentowe będziemy obniżać – powiedział na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. – Możliwość pojawi się, gdy będzie pewne, że inflacja zmierza szybko do poziomu celu inflacyjnego. Czy to będzie w tym roku? Tego nie wiem i Rada tego nie wie i nawet o tym nie dyskutuje – dodał szef NBP.

Inflacja podobna w całym regionie

Adam Glapiński poinformował także, że obecny poziom inflacji w Polsce jest bardzo podobny do tego, co widać w całym regionie Europy Środkowo-wschodniej. Zdaniem prezesa nie jest to poziom, którym należy się przejmować. Powiedział także, że szczyt inflacji osiągnie 18,5 proc. Nie dojdziemy więc do poziomów, o których mówiono jeszcze niedawno, czyli ponad 20 proc.

– Inflacja w Polsce jest wysoka, ale nie jest to nic szczególnego. Nie jest ani najwyższa, ani najniższa w regionie. We wszystkich tych krajach jest ona spowodowana tym, co wyprawia Rosja. Niemal wszystkie kraje Europy Środkowo-wschodniej zaczęły podwyżki stóp procentowych w niemal tym samym momencie i efekty są podobne – powiedział prezes Adam Glapiński.

– Mam dobre wiadomości. Ten płaskowyż się powoli kończy i będzie bardzo szybkie zejście do poziomu celu inflacyjnego NBP – powiedział prezes Adam Glapiński

– Jeszcze w tym roku, inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego. Na koniec roku, inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7 proc. Z modelu wychodzi, że listopadzie zejdzie do poziomu 7,4 proc. Osobiście myślę, że będzie nawet niższa – dodał prezes NBP. – W lutym ta inflacja jeszcze wzrośnie, ale od marca będzie spadać ze względu na zeszłoroczną bazę – dodał.

