Tyrowicz z RPP: Bieżący poziom stóp procentowych nie gwarantuje sprowadzenia inflacji

Co dalej ze stopami procentowymi w Polsce? Członkini Rady Polityki Pieniężnej nie ma dobrych wiadomości dla kredytobiorców. Pocieszeniem dla nich może być fakt, że od miesięcy członkowie „senaccy” są w radzie w mniejszości.

– Bieżący poziom stóp procentowych nie gwarantuje sprowadzenia inflacji do celu do końcu roku 2025 i wiemy to od 10 miesięcy. Jakiekolwiek obniżenie stóp oddala nas od celu. Wobec uporczywości inflacji do zacieśnienia wróciła już ostatnio Australia. Nie kończą cyklu podwyżek ani Fed, ani ECB, ani Bank Anglii, choć mają znacznie niższą inflację niż w Polsce. Wszystkie banki centralne szanujące swój mandat wyraźnie skupiają się na zapewnieniu powrotu inflacji do celu – powiedziała Tyrowicz w rozmowie z ISBnews.

Podkreśliła, że dotychczas żadna projekcja nie pokazała możliwości zejścia inflacji do celu przy głównej stopie procentowej (referencyjnej) na poziomie 6,75 proc.

– Projekcja wskazuje, że przy obecnym poziomie stóp nie schodzimy do celu i tak jest od pięciu kolejnych projekcji. Co więcej, mamy coraz niższą szansę zaczepić się o górne pasmo dopuszczalnych odchyleń od celu. To jak 6,75 proc. może być wystarczającym poziomem stóp procentowych? – powiedziała Tyrowicz.

Jak wysokie powinny być stopy procentowe?

Członkini rady dość otwarcie przyznaje także, że obecny poziom stóp procentowych nie jest wystarczająco wysoko, aby skutecznie przeciwdziałać inflacji.

– Czy jest na dzisiaj gotowość w Radzie, żeby pomóc gospodarce wrócić do stabilnej równowagi? Pozostali członkowie Rady wypowiadają się w tej sprawie sami. Swoją gotowość przejawiam w głosowaniach. Nie chodzi przy tym o skokowe podnoszenie stóp. W Polsce nie publikujemy stóp, które zdaniem poszczególnych członków RPP sprowadziłyby inflację do celu. Już wiele miesięcy zapowiedziałam, że do momentu ich publikacji, będę głosowała tak, by wskazywać jednoznacznie moje oczekiwania w tej sprawie. Według moich szacunków, stopa niższa niż ok. 7,75-8 proc. nie sprowadzi inflacji do celu – wyjaśniła Joanna Tyrowicz.

– Na zbawienne efekty wcześniejszych podwyżek czekamy już bardzo długo, tymczasem inflacja bazowa przekroczyła 10 proc. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że chociaż być może polityka pieniężna oddziałuje na gospodarkę z pewnym opóźnieniem, to są też bardzo silne efekty niemal natychmiastowe. Z badań wysokiej częstotliwości można stwierdzić, że część pierwszych efektów widać w ciągu pierwszych dwóch tygodni, więc nawet po tylu miesiącach nieaktywności, Rada może skutecznie powrócić do realizacji mandatu – podkreśliła także.

