Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Gut-Mostowy: Nie będziemy musieli budować autostrad i stadionów

– Po konsultacjach, które odbyliśmy, jest naszą ambicją, aby rozpocząć starania o Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2036 r. – powiedział 27 września podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem prezydent Andrzej Duda.

Polska chce zorganizować Igrzyska Olimpijskie

O szczegóły deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy pytany był wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

– To, że Polska może mieć ambicje, aby zorganizować tak wielką imprezę sportową, wiadomo od lat – powiedział na antenie radia RMF FM Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister ministerstwa sportu i turystyki.

Czy Polskę stać na organizację igrzysk?

W opinii publicznej od razu pojawiło się mnóstwo pytań o to, czy Polska może sobie pozwolić finansowo na organizację tak dużej imprezy międzynarodowej. Przedstawiciel resortu sportu i turystyki zwrócił w tej kwestii uwagę na kilka szczegółów.

– Można by pytać, czy mamy na tyle środków, ale chcę przypomnieć, że nasz kraj, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, już w tej chwili powinien aspirować o zorganizowanie igrzysk olimpijskich. I Grecja, i Hiszpania, kiedy składały aplikację kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu o swoje igrzyska, były na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. My za 13 lat zdecydowanie je wyprzedzimy – powiedział Andrzej Gut-Mostowy.

Złożenie wniosku 6 października

Wiceminister zdradził także szczegóły dotyczące dalszych formalności. Polska oficjalnie zawnioskuje o organizację imprezy już 6 października.

– 6 października prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest umówiony na spotkanie z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wtedy zostanie złożona aplikacja w sprawie chęci organizacji Igrzysk Olimpijskich. Wspiera to prezydent Andrzej Duda – powiedział wiceminister sportu i turystyki.

Andrzej Gut-Mostowy pytany był także o to, czy wie już, jakie inne kraje włączą się w wyścig o organizację igrzysk w 2036 roku.

– Turcja, Meksyk i Indonezja, ale mamy jeszcze dużo czasu, więc można spodziewać się kolejnych. Będzie brane pod uwagę wiele czynników, między innymi rozwój infrastruktury komunikacyjnej, którą trudno budować specjalnie pod igrzyska. Nie będziemy musieli budować nowych autostrad i stadionów – powiedział wiceminister.

– Mamy kilkanaście miesięcy na rozstrzygnięcie tego wniosku. Apeluję do środowisk sportowych i mediów do przekonywania do naszej kandydatury, bo oczywiście nie wiadomo, kto będzie rządził za 13 lat – dodał.

– Przy tego typu imprezach nie możemy patrzeć przez pryzmat polityki. Musimy nakreślać cele horyzontalnie. Odłóżmy na chwilę optykę polityczną i spójrzmy na to, czy jako kraj i społeczeństwo powinniśmy to robić. Moim zdaniem absolutnie tak – zaapelował Andrzej Gut-Mostowy.

