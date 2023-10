Wojna w Izraelu wstrząsnęła rynkami. Ropa naftowa i dolar w górę

Sobotni atak Hamasu na Izrael spowodował w poniedziałkowy poranek wzrost cen kontraktów na ropę naftową o kilka procent. W miarę upływu czasu skala zwyżki nieco malała i ok. godz. 10:00 wynosiła +2,78 proc. w przypadku WTI na NYMEX-ie oraz +2,41 proc. w przypadku Brent na ICE. Cena kontraktów na złoto na COMEX-ie, która w piątek znalazła się na najniższym poziomie od marca br., podskoczyła dziś rano o ok. 1 proc. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, która w minionym tygodniu przełamała w górę swe lokalne maksima z okresu minionych 7 miesięcy, rosła dziś ok. godz. 10:00 o 1,68 proc. i była najwyższa od stycznia br.

Dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły

Piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy okazał się zaskakująco mocny. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym urosła do 336 tys. (oczekiwano 170 tys.). Wynik sierpniowy uległ rewizji w górę z poziomu 187 tys. do 227 tys. Stopa bezrobocia została na tym samym poziomie 3,8 proc. Michelle Bowman z FED powtórzyła swój pogląd, że inflacja jest nadal zbyt wysoka pomimo "znacznego" postępu w jej obniżaniu, a Fed prawdopodobnie będzie musiał dalej zacieśniać politykę pieniężną. Kontrakty terminowe Fed Fund wyceniają 18% szans na podwyżkę stóp o 25 pb w listopadzie i łącznie 38% do grudnia.

Kursy walut

Kurs amerykańskiego dolara do izraelskiego szekla wzrósł do najwyższego poziomu od 2016 roku. Swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś kurs USD względem tureckiej liry. Po trzech sesjach wzrostu kurs EUR/USD spadał dziś ok. godz. 10:05 o 0,64 proc.

Kurs USD/JPY, który w minionym tygodniu został zestrzelony przez domniemaną interwencję z osiągniętego po raz pierwszy od roku poziomu powyżej 150 JPY, trzyma się uparcie nieco poniżej tej bariery (dziś ok. godz. 10:10 -0,12 proc.). Lekko osłabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,1 proc., USD/PLN +0,7 proc. ok. godz. 10:10). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wrócił poniżej poziomu 28000 USD (-0,36 proc. ok. godz. 10:25).

Giełdy reagują na wojnę. Izraelski indeks najniżej od roku

Izraelski indeks rynku akcji TA-35 spadł w niedzielę o 6,5 proc. w okolice swoich lokalnych minimów z początku roku, a dzisiaj rano jego spadek był niewielki. W piątek po danych z rynku pracy w USA S&P 500 i DJIA wzrosły do swoich najwyższych poziomów od tygodnia (S&P 500 +1,18 proc., DJIA +0,87 proc.), a Nasdaq 100 (+1,7 proc.) osiągnął najwyższy poziom od ponad 2 tygodni. Dziś ok. godz. 10:10 kontrakty na główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadały o 0,7-0,9 proc.

Zniżkowały na początku nowego tygodnia również główne indeksy w Europie (DAX -0,77 proc., CAC 40 -0,75 proc. ok. godz. 10:25). Stosunkowo mocno radziła sobie natomiast GPW (WIG-20 +0,94 proc. ok. godz. 10:40). Najniżej od 2012 roku był kurs akcji Cyfrowego Polsatu. Wśród składników mWIG-u 40 i sWIG-u 80 swe nowe historyczne minima osiągnęły ceny akcji spółek Grenevia, Sunex i Photon Energy NV, zaś najwyżej w swej historii była dziś cena akcji spółki Auto Partner.

Czytaj też:

Izrael w stanie wojny. Największy atak palestyńskich terrorystów od 50 latCzytaj też:

Hamas zaatakował Izrael. Kierwiński: Nie spodziewam się nowej fali migracji