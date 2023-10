Müller: Nie ma gwarancji utrzymania programów społecznych. Będziemy rozliczać PO z obietnic

Rzecznik rządu Piotr Müller był we wtorek gościem programu „Gość Wiadomości" w TVP Info. W rozmowie poruszono m.in. wątek sytuacji budżetowej w Polsce. Według polityków ugrupowań opozycyjnych, które za chwilę mogą przejąć władzę, rząd Prawa i Sprawiedliwości zostawia ogromną dziurę budżetową. Rzecznik rządu zwracał uwagę, że projekt ustawy budżetowej na 2024 rok był znany, gdy Platforma Obywatelska składała wyborcze obietnice.

Rzecznik rządu o rozliczeniach

– Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok był pokazany w sierpniu, czy we wrześniu. W związku z tym Platforma Obywatelska, gdy składała obietnice wyborcze wszystko miała na stole. Dziś część środowisk medialnych próbuje stworzyć zasłonę medialną do niezrealizowania tych obietnic, które składali. My to już znamy z 2015 roku, mówili wtedy, że pieniędzy nie ma i nie będzie – powiedział Müller.

– Jeśli nie uda nam się stworzyć rządu, choć będziemy to próbować robić, to będziemy konsekwentnie, krok po kroku rozliczać każdą z obietnic zadeklarowaną przez Platformę Obywatelską – dodał.

Programy społeczne zostaną utrzymane?

Pytany o to, czy w przypadku przejęcia rządów przez obecną opozycję, jest gwarancja utrzymania wprowadzonych przez rząd PiS programów społecznych, rzecznik rządu odpowiedział, iż „niestety, nie ma takiej gwarancji".

– Każdy program musi mieć odpowiednie zabezpieczenie w budżecie państwa. Oni mogą przesuwać w ramach budżetu państwa niektóre środki finansowe, na szczęście nie wszystkie, bo niektóre są ustawowo zagwarantowane. Ale np. kwestia wysokości 14. emerytury, czy to będzie wyższe świadczenie, czy mniejsze, będzie należała do tego typu decyzji (...) Już dzisiaj widzimy, że nikt nie daje gwarancji, że 13. i 14. emerytura na pewno zostaną zachowane w tym kształcie – podkreślił gość TVP Info.

Pułapka na nowy rząd. Już w styczniu prezydent będzie mógł go rozwiązać