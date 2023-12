Glapiński podsumowuje: Strefa euro jest w stagnacji. W Niemczech PKB obniżył się

Prezes Adam Glapiński przedstawił ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej w grudniu 2023 roku. Jest to comiesięczna konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, na której prezes NBP tłumaczy otoczenie gospodarcze, w którym rada podejmowała decyzję.

– RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dane, które napłynęły od ostatniego posiedzenia, nie zmieniają zasadniczo naszej oceny sytuacji, ani perspektyw makroekonomicznych w Polsce. W otoczeniu naszej gospodarki koniunktura jest nadal osłabiona. Strefa euro jest w stagnacji. W Niemczech PKB obniżył się w trzecim kwartale. Są tam pewne problemy gospodarcze, co rzutuje na Polskę, bo to nasz główny partner handlowy – powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

Inflacja w dół

Prezes Adam Glapiński wypowiedział się także na temat inflacji w Polsce. Przyznał, że analitycy NBP bardzo dobrze przewidzieli to, co będzie się działo.

– Cieszy nas bardzo postępujący szybko spadek inflacji. Ona spada i jest na ścieżce do naszego celu inflacyjnego – powiedział także.

– W listopadzie roczny wskaźnik inflacji ponownie się obniżył i wyniósł 6,5 proc. Był więc trzykrotnie niższy od szczytu z lutego tego roku. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy inflacja obniżyła się o niemal 12 punktów procentowych. Duża część ekonomistów, analityków, a szczególnie dziennikarzy ekonomicznych uważała, że to niemożliwe, a projekcja NBP to przewidywała – powiedział prezes Adam Glapiński.

– Obniża się też systematycznie inflacja bazowa. Według wstępnych szacunków jest ona już o około 5 punktów procentowych niższa, niż w szczycie z marca tego roku. To ta inflacja, przy mierzeniu której nie bierze się pod uwagę czynników zewnętrznych. Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji, co naturalne, jest już wolniejszy. Jest to w pełni zgodne z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami. Prognozy NBP wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce dalej będzie spadać. Projekcje NBP okazały się bardzo trafne, a był czas, że były bardzo silnie atakowane, podważane. Inflacja będzie zmierzać do celu inflacyjnego i w ciągu dwóch lat go osiągnie – powiedział także prezes NBP.

