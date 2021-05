Wyższe podatki dopiero od 13 tys. zł. Gowin: Umówiliśmy się z partnerami z PiS na ulgę dla klasy średniej

Już nie tylko „ulga Morawieckiego” dla mikroprzedsiębiorców, ale także „ulga Gowina” dla klasy średniej. W Polskim Ładzie pojawia się coraz więcej wyjątków.

– Nowe rozwiązania podatkowe zawierające kwotę wolną od podatku na bardzo wysokim pułapie i oznaczające, że 18 mln Polaków zapłaci niższe podatki, muszą zostać uzupełnione o rozwiązanie, które niektórzy nazywają „Ulgą Gowina”, ale ja mówię o uldze dla klasy średniej – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin na antenie Polsat News.

Klasa średnia definiowana klasycznie

Jednocześnie wicepremier Jarosław Gowin zaznaczył, że ma na myśli klasę średnią nie ze względu na zarobki, a tak, jak w klasycznych definicjach.

– Nie chodzi o definiowanie klasy średniej ze względu na wynagrodzenie. We wszystkich klasycznych teoriach socjologicznych klasa średnia to są nauczyciele, naukowcy, czy urzędnicy. W Polsce ci ludzie zarabiają niestety stosunkowo niewiele – powiedział wicepremier. – To, na co umówiliśmy się z partnerami z Prawa i Sprawiedliwości na propozycję Porozumienia, aby osoby zatrudnione na umowę o pracę zarabiające do 13 tys. zł nie zapłaciły ani złotówki podatku więcej – dodał.

Zamożni powinni płacić więcej

Przypomniał, że osoby zamożniejsze powinny płacić wyższą składkę na służbę zdrowia. Co ciekawe posłużył się swoim przykładem.