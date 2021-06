Ile będzie kosztował Polski Ład? Wiceminister finansów podał wyliczenia

Ustawy dotyczące zmian podatków, które zapowiedziano w Polskim Ładzie, będą gotowe na przełomie czerwca i lipca – zapowiedział w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Piotr Patkowski, wiceminister finansów. Resort uważa, że będzie to wystarczający czas, aby rząd, a następnie parlament zajęły się nowymi regulacjami. – Ustawa musi wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, co oznacza, że powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada – przypomina wiceminister.

Polski Ład. Ile będzie kosztował?

Piotr Patkowski przedstawił także wyliczenia ministerstwa dotyczące kosztów Polskiego Ładu. Chodzi głównie o uszczuplenie wpływów do kasy państwa z tytułu podatku PIT. Będzie ono wynikało z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Wiceszef resortu szacuje, że będzie to około 22 mld złotych rocznie. – Wliczamy w to skutki behawioralne, czyli zmiany zachowań podatników. Ale w ramach tych zmian dodatkowo zostanie zasilony budżet NFZ na kwotę ok. 8‒10 mld zł – powiedział. Jak wylicza „DGP”, ostateczny budżet państwa może być uszczuplony o 11 mld złotych. Wiceminister twierdzi jednak, że dodatkowych kosztów będzie jeszcze więcej.

– Trzeba jeszcze doliczyć ok. 3 mld zł subwencji wyrównawczej dla samorządów. Do tego dochodzą zmiany w tzw. pakiecie Morawieckiego – ulgi dla klasy średniej i zmiany w ryczałtowym PIT – to pewnie ubytek ok. 4,5 mld zł. Do tego dodajmy 2,1 mld zł, które według resortu rodziny będzie kosztował kapitał opiekuńczy. Kolejne 2,5 mld zł to program mieszkaniowy. A są jeszcze inne – powiedział. Łączny koszt Polskiego Ładu ma więc przekroczyć 1,5 proc. PKB.

