Kościński: Minister finansów nie jest od tego, aby siedzieć na koniu w pierwszym rzędzie

Koniec roku to czas podsumowań w wielu dziedzinach życia, ale także czas sprawdzania, jak przebiegło wykorzystywanie budżetów zarówno firm, jak i poszczególnych państw. Między innymi o stan polskich finansów na koniec 2021 roku pytany był na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia minister Tadeusz Kościński.

– Między dobrym a bardzo dobrym – tak ocenił stan finansów publicznych szef resortu finansów. – Na rachunkach bieżących mamy około 150 mld złotych – dodał.

Inflacja i podwyżki stóp procentowych

Minister odniósł się także do jednego z najważniejszych tematów ostatnich miesięcy, czyli do rosnącej inflacji i reakcji Rady Polityki Pieniężnej. Został zapytany o ciekawy efekt inflacji, czyli rosnące wpływy do budżetu państwa.

– W krótkim terminie inflacja dobrze wpłynęła na budżet. Różnica między naszymi przewidywaniami a rzeczywistością, to około 8-10 mld zł na plus. Te środki wykorzystamy na tarczę antyinflacyjną – powiedział. Minister wytłumaczył także, jakie ruchy można podjąć, aby zmniejszyć inflację.

– Można nieco słodzić inflację poprzez zwiększenie siły złotego, co zmniejszy popyt w Polsce. Inflacja jest napędzana przez czynniki zewnętrzne i wewnętrze. Na te pierwsze nie możemy nic poradzić, a na drugie reaguje właśnie Rada Polityki Pieniężnej – powiedział Tadeusz Kościński.

Minister zaznaczył także, że w ramach walki z rosnącymi cenami, premier Mateusz Morawiecki będzie się starał przekonać europejskich partnerów do zgody na obniżenie podatku VAT na żywność. – Obecnie nie ma podstaw prawnych na obniżenie VAT-u z 5 proc. do 0 proc., ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu premier Mateusza Morawiecki wywalczy to w Radzie Europejskiej – powiedział.

Polski Ład zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Tadeusz Kościński został zapytany o to, czemu, skoro Polski Ład jest programem, który w bardzo dużym stopniu wpływa na zmiany podatkowe, to jego twarzą nie jest właśnie minister finansów? Szef resortu powiedział, że program jest wspólnym projektem rządu, a rolą ministra finansów nie jest promowanie się w pierwszym rzędzie.

– Minister finansów nie jest od tego, aby siedzieć na koniu w pierwszym rzędzie. Moja rola to pilnowanie, aby finanse publiczne działały dobrze, a podatnik nie tracił czasu. To też służenie społeczeństwu. Tłumaczę, że podatki to nasze wspólne pieniądze, które finansują wspólne inwestycje – powiedział Tadeusz Kościński.

