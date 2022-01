Rodzinny kapitał opiekuńczy – wniosek tylko w jednej formie

Rodzinny kapitał opiekuńczy wystartował 1 stycznia. Wtedy również rozpoczął się nabór wniosków. Z danych, jakie przekazała minister rodziny Marlena Maląg wiemy, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy tylko online. Kto otrzyma wsparcie?

RKO to program przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35 miesiąca życia. W jego ramach rodzice otrzymają 12 tys. złotych na drugie i każde kolejne dziecko. Wypłaty mogą odbywać się na dwa sposoby – tysiąc złotych co miesiąc przez 12 miesięcy, lub 500 zł co miesiąc przez 24 miesiące. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Wniosek o przyznanie wsparcia z RKO najlepiej złożyć między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wówczas rodzice otrzymają pełne przysługujące im świadczenie, które będzie wypłacane od momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Jeżeli twoje dziecko ma więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 35 miesięcy również możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia.

Jeżeli planujesz złożyć wniosek o wypłaty z rodzinnego kapitału opiekuńczego, pamiętaj, że można to robić tylko online. O świadczenie można się ubiegać za pośrednictwem trzech platform – portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Pieniądze z rodzinnego kapitału opiekuńczego wypłacane będą na konta bankowe, których numery we wnioskach wskażą rodzice.

RKO cieszy się ogromną popularnością

Z informacji, jakie na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego przekazuje ministerstwo, wiemy, że większość rodzin we wniosku zwróciła się o wypłacenie świadczenia w dwunastu ratach po tysiąc złotych.

Minister Marlena Maląg poinformowała, ile wniosków do tej pory zostało złożonych. „W ciągu niespełna dwóch tygodni rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy obejmujący 353 tys. dzieci. To więcej niż połowa dzieci, które mają być objęte świadczeniem w tym roku – w sumie w 2022 r. ma ich być ok. 615 tys. Te dane dowodzą, że rodzinny kapitał opiekuńczy doskonale wpisuje się w oczekiwania rodzin z małymi dziećmi i cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków” – przekazała minister.

