Od dziś niższe podatki. Rząd naprawia kontrowersyjny Polski Ład

Długo zapowiadane zmiany, które miały naprawić zamieszanie związane z Polskim Ładem, wchodzą dziś w końcu w życie. Od 1 lipca w ramach nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych, zmieni się m.in. stawka PIT z 17 na 12 proc. Rząd pozbył się także bardzo kontrowersyjnej ulgi dla klasy średniej, czyli zapisu, o którym w ostatnich dniach głośno było w kontekście politycznym. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzucił bowiem Jarosławowi Gowinowi, że to właśnie jego pomysł wprowadzenia ulgi sprawił, że Polski Ład narobił tyle zamieszania.

Zmiany PIT w trakcie roku podatkowego

Co ważne, rząd wprowadza zmianę stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli popularnego PITu w trakcie roku podatkowego, co według Konstytucji jest niedozwolone poza jednym wyjątkiem. Można to robić, gdy nowe przepisy będą korzystne, bądź neutralne dla podatników. Odpowiedzialny za naprawę Polskiego Ładu wiceminister finansów Artur Soboń potwierdził, że właśnie tak jest w tym przypadku.

Zmiany będą dotyczyły wszystkich, którzy rozliczają się z wykorzystanie skali podatkowej, czyli pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie przeszli na tego typu sposób rozliczania z fiskusem.

Według zasad obowiązujących od 1 lipca osoby, które przekroczą zarobki w wysokości 30 tys. zł rocznie, czyli kwotę wolną od podatku, a nie przekroczą 120 tys. zł, zapłacą podatek dochodowy w wysokości 12 proc. Wszyscy, którzy przekroczą 120 tys. zł rocznie, będą objęci podatkiem w wysokości 32 proc.

