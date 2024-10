Policja ruszyła na łowy. Sypią się wysokie mandaty

Zbliża się Wszystkich Świętych. W związku z tym, w najbliższych dniach będziemy obserwować wzmożony ruch na polskich drogach. Tłoczno będzie nie tylko pod samymi cmentarzami, ale i na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach. Polacy całymi rodzinami podróżować będą po Polsce, by zapalić znicze i postawić kwiaty na grobach zmarłych bliskich, znajomych, bądź po prostu osobach, które cenili. To nieodłączna polska tradycja, ale wzmożony ruch na drogach generuje większe zagrożenie wypadkami, niestety również tymi śmiertelnymi.

Kontrole oświetlenia pojazdów – surowe kary

Od czwartkowego (24 października) poranka, policjanci kontrolują samochody na terenie całego kraju. Tym razem mundurowi przyglądają się oświetleniu pojazdów, czy jest prawidłowe. Warto sprawdzić to przed podróżą, bo jeśli policjanci znajdą w naszym pojeździe uchybienia, mogą nam wlepić naprawdę wysoki mandat. Poprawne oświetlenie to nie tylko unikanie mandatów, ale również większa widoczność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Czytaj też:

Mandaty za brak szczepień? Polacy wskazali, co o tym myślą

Kary za niesprawne oświetlenie wahają się od 20 zł do nawet 3000 zł. Do najczęstszych wykroczeń należy:

Kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie (od 20 zł do 3000 zł).

Niewłączenie świateł mijania w nocy (300 zł i 6 punktów karnych).

Niewłączenie świateł w dzień (100 zł i 2 punkty karne).

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby (100 zł i 2 punkty karne).

Mandat. Wniosek o rozłożenie płatności na raty

Nie wszystkich stać, by od razu uiścić opłatę w wysokości 2000 zł albo nawet 3000 zł. Jeśli dla naszego budżetu domowego byłoby to zbyt duże obciążenie i rozważalibyśmy nawet wzięcie „chwilówki”, to możemy wnioskować o rozłożenie płatności na raty. Stosowny dokument należy złożyć do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, podając m.in. numer mandatu oraz proponowany harmonogram spłat.

Jakie światła w aucie są zabronione?

W Polsce nielegalne są tzw. zamienniki LED (retrofit), które mogą prowadzić do nieprawidłowego rozkładu światła i oślepiania innych kierowców. Instalacja takich zamienników grozi wysokim mandatem. Problem dotyczy aż 20 proc. pojazdów w Polsce.

Czytaj też:

Bat na piratów drogowych. W planach drastyczne kary

Kiedy światła do jazdy dziennej?

W dzień przy dobrej widoczności. Światła do jazdy dziennej można używać w ciągu dnia, gdy widoczność nie jest ograniczona przez warunki pogodowe. Światła te włączają się automatycznie w niektórych pojazdach.

Nie stosujemy ich:

w nocy,

w warunkach ograniczonej widoczności (np. mgła, opady deszczu, śnieg).

Kiedy światła mijania?

Po zmroku lub w nocy – Światła mijania są obowiązkowe po zachodzie słońca i w warunkach nocnych. W trudnych warunkach atmosferycznych – Używamy ich w dzień, gdy widoczność jest ograniczona, np. podczas opadów deszczu, mgły, śniegu, burzy itp. W tunelach i miejscach o słabym oświetleniu – Światła mijania muszą być włączone podczas jazdy w tunelach lub słabo oświetlonych miejscach.

Zasada ogólna: Światła mijania są bardziej uniwersalne i muszą być włączone zawsze, gdy światła dzienne nie zapewniają odpowiedniej widoczności lub warunki tego wymagają.

Darmowe przeglądy. Sprawdź stan techniczny reflektorów

Policja organizuje darmowe kontrole oświetlenia w stacjach kontroli pojazdów w wybranych dniach: 24 i 26 października, 16 i 23 listopada oraz 7 grudnia 2024 r. To okazja, aby bezpłatnie sprawdzić stan techniczny reflektorów.