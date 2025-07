Ten program zmienia życie. Sprawdź, czy twoje dziecko może dostać 10 tys. zł

Maturzyści z małych miast i wsi mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe na start studiów. Program Stypendiów Pomostowych oferuje 10 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach, a wnioski przyjmowane są do 18 sierpnia. To realna pomoc dla młodych osób, które planują rozpocząć naukę na uczelni wyższej, ale ich sytuacja finansowa mogłaby stanowić przeszkodę.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Program zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2002 roku i realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości działa nieprzerwanie od ponad dwóch dekad. W tym czasie przyznano już ponad 28 tys. stypendiów, z czego 19 tys. trafiło do osób rozpoczynających pierwszy rok studiów. Łączna kwota przekazana stypendystom przekroczyła 149 mln zł.

W 24. edycji programu (rok akademicki 2025/2026) o stypendium mogą ubiegać się maturzyści z 2025 roku, którzy: ukończyli liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia, zostali przyjęci na I rok dziennych studiów na publicznej uczelni akademickiej w Polsce, pochodzą z miejscowości do 20 tys. mieszkańców i mają dochód nieprzekraczający 3266 zł brutto na osobę w rodzinie. Dodatkowo muszą uzyskać minimum 100 punktów z egzaminu maturalnego, liczonego według specjalnego algorytmu: wynik z poziomu podstawowego mnożony przez 0,4, z rozszerzonego przez 0,6 – a następnie zsumowany.

Dodatkowe kryterium

Kandydaci muszą także spełnić jedno z dodatkowych kryteriów: być finalistą ogólnopolskiej olimpiady, pochodzić z rodziny wielodzietnej (3+), zastępczej, domu dziecka lub posiadać rekomendację organizacji pozarządowej współpracującej z programem.

Wnioski składa się online do 18 sierpnia 2025 r. Wsparcie nie kończy się na 10 tys. zł – program oferuje również stypendia na dalsze lata studiów, kursy językowe, szkolenia, a nawet staże zagraniczne. To inwestycja w rozwój młodego pokolenia, która otwiera drzwi do edukacji i kariery zawodowej. Dla wielu uczniów z małych miejscowości może być to jedyna szansa na realny start w dorosłość.

