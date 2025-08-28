Pieniądze dla aktywnych seniorów. Sprawdź, jak je dostać

Łódzcy seniorzy mogą starać się o wsparcie finansowe w ramach programu mikrograntów. Nabór rozpoczął się 25 sierpnia i potrwa do 8 września. Środki pochodzą z budżetu miasta, a ich celem jest wsparcie inicjatyw na rzecz osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Mikrogranty dla seniorów

Organizatorem naboru jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Jak podkreślono, konkurs daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji do 5000 zł zarówno organizacjom pozarządowym, jak i grupom seniorskich oraz międzypokoleniowych. Co istotne, takie grupy nie muszą posiadać osobowości prawnej – wystarczy, że liczą co najmniej trzy osoby, z których połowa ukończyła 60 lat.

Celem programu jest przede wszystkim aktywizacja osób starszych, rozwój wolontariatu, samopomocy sąsiedzkiej oraz wspieranie działań integracyjnych. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest np. zorganizowanie warsztatów prowadzonych przez specjalistów, zajęć sportowych, spotkań sąsiedzkich czy też stworzenie grup wsparcia dla osób samotnych i mających problemy zdrowotne.

Według informacji magistratu projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi i bezpośrednio skierowane do seniorów. Szczególny nacisk kładziony jest na przedsięwzięcia, które rozwijają wrażliwość na potrzeby osób starszych oraz ułatwiają ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie online poprzez generator dostępny na stronie opus.org.pl. Organizator zapewnia pomoc w wypełnianiu dokumentów, doradztwo oraz wsparcie przy realizacji i rozliczaniu projektów.

Przewidziano także spotkania informacyjne – pierwsze odbyło się 25 sierpnia, kolejne zaplanowano na 27 sierpnia. Następnie wnioski przejdą ocenę formalną i merytoryczną (do 14 września), po czym od 17 do 19 września odbędą się rozmowy i prezentacje. Podpisanie umów z beneficjentami wyznaczono na 25 września, a projekty muszą zostać zakończone do 17 listopada 2025 roku.

