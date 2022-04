Krajowa Informacja Skarbowa – czym jest i jak działa infolinia podatkowa?

KIP, czyli Krajowa Informacja Podatkowa została uruchomiona 1 lipca 2006 roku w celu pomocy wszystkim osobom rozliczającym podatki. W 2017 roku została przekształcona w KIS, czyli Krajową Informację Skarbową i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony podatników.

Krajowa Informacja Podatkowa – co to takiego?

To specjalna infolinia podatkowa, na którą może zatelefonować każdy, kto chce uzyskać informacje dotyczące podatków czy interpretacji przepisów prawnych. Została stworzona głównie z myślą o podatnikach prowadzących działalność gospodarczą – zarówno w kraju, jak i tych, których siedziba firmy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Infolinia podatkowa jest obsługiwana przez ekspertów podatkowych, którzy są w stanie udzielić rzetelnych i prawidłowych odpowiedzi na pytania zainteresowanych osób.

Zadania realizowane przez Krajową Informację Skarbową

Głównym celem istnienia infolinii podatkowej jest pomoc w zrozumieniu przepisów podatkowych. Do jej zadań należą zatem:

zapewnienie jednolitej informacji podatkowej i celnej oraz jej przetwarzanie i udostępnianie,

informacja i edukacja w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,

realizacja polityki szkoleniowej i kadrowej w Krajowej Informacji Skarbowej,

wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego – w celu uzyskania interpretacji należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go osobiście w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej mieszczącej się przy ul. Teodora Sixta 17 w Bielsku-Białej (43-300) lub elektronicznie przez e-PUAP, do którego należy się zalogować za pomocą profilu zaufanego. Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł za każde zagadnienie. Numer konta i dane do przelewu są widoczne we wniosku.

Infolinia podatkowa – gdzie szukać pomocy?

Od 4 maja 2020 roku do odwołania Krajowa Informacja Skarbowa działa w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. By połączyć się z konsultantem, należy zadzwonić pod odpowiedni dla danej sprawy numer telefonu:

801 055 055 – osoby dzwoniące z telefonów stacjonarnych,

22 330 03 30 – osoby dzwoniące z telefonów komórkowych,

+48 22 330 03 30 – połączenia z zagranicy.

Przekierowanie do konsultantów udzielających informacji podatkowych dotyczących Polskiego Ładu nastąpi po połączeniu z infolinią i wybraniu numeru 8. Następnie możesz określić temat rozmowy:

wybierz 1, jeśli interesuje Cię identyfikacja podatkowa lub podatek od towarów i usług,

wybierz 2, jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

wybierz 3, gdy chcesz zadać pytania na temat podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dzwoniąc na infolinię podatkową w godzinach od 8.00 do 16.00, możliwe jest także potwierdzenie numeru identyfikacji VAT kontrahenta działającego na terenie Unii Europejskiej. Zrobisz to przy pomocy konsultanta z Biura Wymiany Informacji Podatkowych.

Ważne jest również to, że wszelkie pytania dotyczące podatków i cła można przesłać drogą online, za pomocą e-maila lub poprzez dedykowany czat. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie rządowej.

Szybka obsługa klienta na infolinii podatkowej

Warto podkreślić, że infolinia podatkowa korzysta z nowoczesnych i ulepszonych systemów. Obecnie może jednocześnie obsłużyć nawet 600 połączeń przychodzących, co wiąże się ze znacznie skróconym czasem oczekiwania na połączenie z konsultantem. Planowane jest również wprowadzenie weryfikacji biometrycznej, by móc w szybki i prosty sposób weryfikować tożsamość osoby dzwoniącej na podstawie jego głosu. Ekspresowe uwierzytelnienie rozmówcy skróciłoby czas jego obsługi do minimum.

Czytaj też:

Barter – na czym polega? Co to jest umowa barterowa?