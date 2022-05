Leasing dla osoby prywatnej – co to jest?

Sposobów na sfinansowanie zakupu wymarzonej rzeczy może być kilka. Jeśli zakup za gotówkę nie wchodzi w grę, można posiłkować się produktami bankowymi, do których należą kredyt gotówkowy czy kredyt samochodowy, a także pożyczkami pozabankowymi lub pożyczką od rodziny czy znajomych. Rozwiązaniem może być również leasing, choć jego oferta obejmuje użyczenie ściśle określonych przedmiotów. W naszym kraju w głównej mierze korzystają z niego klienci biznesowi prowadzący działalność gospodarczą, bowiem nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest on dostępny również dla klientów indywidualnych i określany jest jako leasing dla osoby prywatnej. Co warto o nim wiedzieć?

Co to jest leasing dla osoby prywatnej?

Leasing dla osoby prywatnej to inaczej leasing osobisty, leasing prawny lub leasing konsumencki. To forma finansowania przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Łączy w sobie elementy kredytu gotówkowego oraz dzierżawy. Klient otrzymuje dany przedmiot, który może użytkować przez określony czas oraz w zamian za określoną kwotę zawartą w umowie podpisanej z firmą leasingową, bankiem lub producentem. Leasing najczęściej dotyczy branży motoryzacyjnej, choć jego przedmiotem mogą być również nieruchomości, jak i ruchomości, np. sprzęty komputerowe, meble czy różnego rodzaju maszyny i urządzenia.

Przykładowo, klient jest zainteresowany leasingiem auta. Wybiera więc pojazd, który chce użytkować, wpłaca firmie leasingowej wkład własny, a następnie co miesiąc spłaca ratę leasingu, co najczęściej trwa przez kilka lat. Po zakończeniu umowy klient ma dwie opcje – oddać samochód firmie leasingowej lub wykupić go poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty. Podczas korzystania z samochodu klient nie jest jego właścicielem – stanie się nim dopiero, gdy zdecyduje się na jego wykup. Wszelkie zasady oraz regulacje dotyczące leasingu dla osób prywatnych są zawarte w Kodeksie cywilnym.

Leasing dla osoby prywatnej – warunki i zasady

Z leasingu dla osoby prywatnej mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z leasingu konsumenckiego? Warunki stawiane przez leasingodawców nie są wygórowane. Leasing jest udzielany osobom pełnoletnim posiadającym stałe zatrudnienie i odpowiednie zarobki, które umożliwią spłatę zobowiązania. Podczas ubiegania się o niego należy dysponować odpowiednimi dokumentami, do których należą:



dokument tożsamości, a w niektórych przypadkach wymagane są dwa dokumenty, np. dowód osobisty i paszport lub prawo jazdy,

aktualne zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach lub wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie,

wypełniony wniosek leasingowy – możliwe jest wnioskowanie online oraz stacjonarnie, np. w banku, firmie leasingowej czy bezpośrednio u producenta.

Możliwe jest elastyczne dopasowanie warunków leasingu w taki sposób, by odpowiadały Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. Możesz samodzielnie wybrać okres trwania umowy, od którego zależy wysokość miesięcznej raty – im będzie dłuższy, tym rata będzie niższa. Konieczne jest również wpłacenie wkładu własnego, czyli opłaty wstępnej. Tutaj również ma ona wpływ na wysokość raty, bowiem im większą kwotę wpłacisz, tym na niższą miesięczną ratę zobowiązania możesz liczyć. Podczas trwania leasingu należy regularnie i terminowo spłacać comiesięczne raty, dbać o dzierżawiony przedmiot, a także zadbać o jego ubezpieczenie, np. w przypadku auta o ubezpieczenie OC, AC i NNW.

Umowa o leasing dla osobowy prywatnej – na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy leasingowej to zobowiązanie na kilka lat, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim zapisom w niej zawartym. Przede wszystkim zwróć uwagę na:

wysokość opłaty wstępnej – może ona wynosić od zera do kilkudziesięciu procent, a jej wysokość wpływa na wysokość miesięcznych rat,

okres obowiązywania umowy – możesz indywidualnie dopasować okres spłaty zobowiązania do swoich potrzeb i możliwości finansowych,

możliwość wypowiedzenia umowy przed czasem – może się zdarzyć, że firma zastrzeże w umowie, iż tylko ona ma prawo rozwiązać umowę przed końcem jej obowiązywania – zwróć więc uwagę, czy po Twojej stronie również będzie taka możliwość oraz czy w takiej sytuacji firma wymaga zapłaty wszystkich rat czy tylko tych za okres, w którym korzystałeś z mienia; pamiętaj jednak, że wypowiedzenie umowy leasingu nie jest opłacalne, więc w takiej sytuacji warto pomyśleć o innych rozwiązaniach,

opcje zakończenia umowy – po zakończeniu leasingu zwykle możliwy jest wykup przedmiotu na własność lub jego zwrot, a także zawarcie nowej umowy na nowy przedmiot,

dodatkowe parametry – w niektórych przypadkach, np. leasingu samochodu, należy również określić deklarowaną liczbę kilometrów, jaką przejedziesz autem rocznie.

Jak złożyć wniosek online o leasing dla osoby prywatnej?

W przypadku chęci skorzystania z oferty leasingowej należy osobiście udać się do firmy leasingowej, banku lub producenta danego przedmiotu w celu dopasowania oferty i złożenia wniosku albo można zrobić to przez internet. Obecnie wiele firm umożliwia wnioskowanie bez wychodzenia z domu. Na swoich stronach internetowych zamieszczają gotowe formularze i wnioski, które można wypełnić, wygodnie siedząc na kanapie. Dużą zaletą jest możliwość szybkiego porównania firm i ofert, bowiem wszystko znajdziesz w jednym miejscu – w ich serwisach online. W wygodny sposób możesz więc dokładnie zapoznać się z ofertą i wszelką dokumentacją, by nie tracić na to czasu podczas osobistej wizyty. Na stronach dostępne są gotowe kalkulatory leasingu, które w kilka sekund wyliczą miesięczną ratę zobowiązania. Należy jedynie podać deklarowaną wysokość wkładu własnego oraz okres obowiązywania umowy, by uzyskać wyliczenie raty.

Po złożeniu wniosku leasingowego przez internet szybko otrzymasz odpowiedź zwrotną – na adres e-mailowy lub telefonicznie. Po dopełnieniu wszelkich formalności zostaniesz zaproszony do dealera w celu odbioru przedmiotu umowy i złożenia wymaganego podpisu.

Leasing konsumencki – zalety i wady

Czy warto więc skorzystać z tego rodzaju finansowania? Jakie są plusy i minusy leasingu konsumenckiego?

Zalety leasingu dla osób prywatnych

elastyczne dopasowanie wysokości raty – raty są niższe niż w przypadku kredytu gotówkowego,

spłata miesięcznych rat nie obejmuje całkowitej wartości przedmiotu, a jedynie prognozowaną utratę jego wartości w okresie obowiązywania umowy,

dostęp do szerokiej gamy nowoczesnych pojazdów i sprzętów,

szybkie wydanie przedmiotu leasingu – jest on zarejestrowany i gotowy do użytku,

korzystne ceny wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy leasingowej,

brak zapisów w historii kredytowej leasingobiorcy.

Wady leasingu dla osób prywatnych

konieczność zapłaty wkładu własnego,

leasingowany przedmiot nie jest własnością leasingobiorcy,

brak możliwości dokonywania trwałych modyfikacji w przedmiocie umowy,

w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży umowa leasingowa wygasa,

możliwość weryfikacji klienta w bazach dłużników.

