Umowa o pracę na okres próbny. Czym się różni od umowy na czas określony?

Umowa o pracę na okres próbny to kontrakt prawny pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, który ma sprawdzić, czy dana osoba nadaje się na to stanowisko. W jakiej sytuacji może zostać zawarta i na jakich zasadach?

Co to jest umowa o pracę na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Jest to obopólna korzyść, zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego, która umożliwia przekonanie się, czy dana osoba kwalifikuje się do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Umowa o pracę na okres próbny określa nie tylko obowiązki pracownika, ale i czas trwania zatrudnienia.

Ile może trwać umowa o pracę na okres próbny?

Umowa o pracę na okres próbny nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Jeśli pracodawca chce przedłużyć umowę z pracownikiem, musi zawrzeć z nim umowę o pracę na czas określony, np. na rok. Ta druga forma zatrudnienia nie może trwać dłużej niż 33 miesiące. Po tym czasie pracownik powinien otrzymać umowę o pracę na czas nieokreślony.

Czy umowę o pracę na okres próbny można przedłużyć?

Umowę o pracę na okres próbny można przedłużyć, jeśli pracodawca zawrze to w dokumentach z pracownikiem. Jest to możliwe np. w sytuacji, w której pracownik wykorzystuje urlop bezpłatny, wypoczynkowy czy okolicznościowy.

Kodeks Pracy przewiduje również możliwość zawarcia umowy na czas krótszy niż 3 miesiące. Jak mówi art. 25 Kodeksu Pracy, pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny nieprzekraczający:

1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Jakie prawa ma pracownik na okresie próbnym?

Umowa o pracę na okres próbny to umowa terminowa, ale pracownik ma takie same prawa jak osoba zatrudniona na czas określony lub nieokreślony. Może brać udział w szkoleniach, rozwijać się zawodowo, może również zostać awansowany.

Co więcej, przysługuje mu także urlop wypoczynkowy, którego wymiar oblicza się na podstawie przepracowanych miesięcy. Osoby, które mają staż pracy krótszy niż 10 lat, mają prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku, a ci, których staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, do 26 dni wolnych.

Czy umowa o pracę na okres próbny wlicza się do emerytury?

Umowa o pracę na okres próbny, czyli na trzy miesiące, wlicza się do stażu pracy. Emerytura wyliczana jest na podstawie przepracowanych lat, dlatego każda umowa próbna będzie wliczała się do stażu pracy.

Czytaj też:

Czym jest umowa o pracę na czas określony i jak długo może obowiązywać?Czytaj też:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Na czym polega?