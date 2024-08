Urlop wychowawczy a staż pracy. Czy wychowawczy wlicza się do emerytury?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikom, którzy posiadają co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Młode mamy lub młodzi ojcowie mogą go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Wiele kobiet idzie na urlop wychowawczy tuż po urlopie macierzyńskim, by zająć sie dzieckiem do momentu aż ukończy ono 3. rok życia i będzie mogło pójść do przedszkola.

Co to jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy to specjalny rodzaj urlopu, który przysługuje rodzicom w celu sprawowania opieki na dzieckiem. Mogą z niego skorzystać matka lub ojciec, jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę. Jedynym warunkiem jest posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego stażu pracy. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu wychowawczego, ale pracownik musi pamiętać, że jest to świadczenie bezpłatne.

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje obojgu rodzicom, ale tylko jedno może z niego skorzystać w danym momencie. Jeśli mama decyduje się przejść na urlop wychowawczy, ojciec dziecka nie może już tego zrobić. Warunkiem jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Rodzic, który chce sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego nie może być zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Czy urlop wychowawczy wlicza się do emerytury?

Urlop wychowawczy, mimo że bezpłatny, jest w pełni oskładkowany. Mama lub ojciec, którzy przebywają na urlopie wychowawczym, mają ubezpieczenie zdrowotne i wszystkie inne składki. To oznacza, że urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy i do okresu zatrudnienia, od którego zależą np. uprawnienia urlopowe.

Czytaj też:

Urlop wychowawczy. Ile maksymalnie można przebywać na wychowawczym?Czytaj też:

4000 zł wsparcia dla rodziców. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia